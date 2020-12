Verwirrung um Schliessungen und Last-Minute-Einkäufe im Aargau – das sagt Kantonsärztin Hummel

Verwirrung um die anstehenden Schliessungen im Aargau: Vor dem Lockdown am Montag haben viele am Samstag noch einmal die Gelegenheit genutzt, um Einkäufe zu tätigen. So kam es zu einem regelrechten Ansturm auf den Baumarkt in Oftringen. Offenbar war vielen Aargauerinnen und Aargauern nicht bewusst, dass Baumärkte weiter geöffnet haben dürfen, wie eine Umfrage von Tele M1 zeigt: