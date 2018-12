Gestern platzte in Form eines Communiqués des Aargauer Verwaltungsgerichts eine kleine Bombe in die Redaktionsstuben. Das Gericht hebt nämlich die Aargauer Spitalverordnung teilweise auf. Wie kommt das?

Per 1. Januar 2018 hat der Regierungsrat 13 Behandlungen und Untersuchungen in der Spitalverordnung festgehalten, die in Aargauer Spitälern grundsätzlich ambulant durchgeführt werden sollen.

Ein Beispiel: Hämorrhoideneingriffe sollen nur noch zu 25 Prozent stationär erfolgen. Von dieser Liste nicht betroffen sind Kinder, alte und/oder schwer erkrankte Personen, Personen, die auf eine besondere Behandlung oder Betreuung angewiesen sind oder Personen, bei denen besondere soziale Umstände vorliegen.

Zwei Privatpersonen stellten die Rechtmässigkeit dieser Bestimmungen infrage. Sie rügten die Unvereinbarkeit der kantonalen Bestimmungen mit diversen Bestimmungen im Krankenversicherungsgesetz (KVG).

Jetzt gibt ihnen das Verwaltungsgericht recht, und hebt die angefochtenen Bestimmungen auf. Damit existieren keine kantonalen Vorschriften mehr zur Umsetzung des Grundsatzes «ambulant vor stationär».

«Ziehen Weiterzug in Betracht»

Im Departement Gesundheit und Soziales (DGS) ist man vom Urteil sehr überrascht. Barbara Hürlimann, Leiterin Gesundheit, sagt zur AZ: «Wir analysieren das Urteil erst, ziehen aber bereits jetzt den Weiterzug an die nächste Instanz (Bundesgericht) in Betracht.» Es sei richtig, dass es nach Rechtskraft des Urteils keine konkretisierenden kantonalen Vorschriften mehr gibt.

Allerdings verfüge der Kanton bereits mit dem KVG über genügend Grundlagen, nur diejenigen Spitalbehandlungen zu bezahlen, die wirtschaftlich und zweckmässig sind.