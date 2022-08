Verwaltungsgericht Kleiderladen überfallen: Gehilfin der Täter darf in der Schweiz bleiben, ihr Mann muss das Land verlassen Im Oktober 2015 ist eine C&A-Filiale in Zürich überfallen worden. Ein Pärchen hat die Räuber mit Insider-Infos versorgt. Das Aargauer Migrationsamt hat ihre Niederlassungs- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung deshalb widerrufen. Dagegen haben sie sich gewehrt. Er muss die Schweiz verlassen, sie nicht.

Die Zürcher Polizei war nach dem Überfall auf die C&A-Filiale in der Innenstadt mit einem Grossaufgebot präsent. watson.ch (29. Oktober 2015)

Als Angestellte der C&A-Filiale in Zürich kannte sie den Eingangscode, wusste, wo der Tresor stand und auch, wann sich ein Raubüberfall am meisten lohnen würde. Diese Insider-Informationen gab sie ihrem Mann weiter, der sie wiederum seinen Freunden, zwei Brüdern, steckte. Diese überfielen am 29. Oktober 2015 das Kleidergeschäft unweit der Zürcher Bahnhofstrasse und erbeuteten 140'000 Franken.

Das Ehepaar ist im Februar 2019 wegen Gehilfenschaft zu einem Raubdelikt schuldig gesprochen worden. Beide kassierten eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten – er unbedingt, sie teilbedingt. Wegen der Beteiligung am Raubüberfall und auch weil die beiden wiederholt betrieben wurden, wollte das Aargauer Migrationsamt die Amerikanerin und den Spanier aus der Schweiz wegweisen.

Dagegen haben sie sich gewehrt. Inzwischen hat das Verwaltungsgericht entschieden: Er muss die Schweiz verlassen, sie bekommt eine allerletzte Chance.

Es spricht auch viel gegen sie

Zwar spricht auch bei ihr sehr viel gegen einen Verbleib in der Schweiz. Das öffentliche Interesse am Widerruf der Niederlassungsbewilligung sei aufgrund der Art des begangenen Deliktes insgesamt als «gross bis sehr gross» einzustufen, so das Verwaltungsgericht. Allerdings habe die Frau auch ein «grosses bis sehr grosses» privates Interesse an einem Verbleib in der Schweiz, so das Gericht.

Dabei spielt auch die dreijährige Tochter eine Rolle. Diese würde bei einer Wegweisung der Mutter aus der Schweiz wohl mit ihr in die USA übersiedeln. Der Kontakt zu ihrem Vater, der nach Spanien ausreisen muss und aufgrund seiner Vorstrafen wohl kaum in die USA einreisen dürfte, würde dadurch einiges schwieriger, als wenn Frau und Kind in der Schweiz bleiben könnten.

Das private Interesse an einem Verbleib der Frau in der Schweiz ist somit etwa gleich hoch wie das öffentliche Interesse, sie wegzuweisen. Weil das öffentliche Interesse für eine Wegweisung überwiegen muss, sei eine Wegweisung unzulässig, so das Verwaltungsgericht.

Eine Wegweisung steht weiterhin zur Diskussion

Das bedeute aber nicht, dass eine Wegweisung definitiv nicht mehr zur Diskussion stehe. «Der Beschwerdeführerin wird lediglich eine allerletzte Chance eingeräumt, ihr Leben in der Schweiz vollständig und dauerhaft deliktfrei zu gestalten und sich um ihre wirtschaftliche Integration zu bemühen», heisst es im Urteil.

Sollte sie erneut straffällig werden oder anderweitig zu Beanstandungen Anlass geben, könne das Migrationsamt ihre Anwesenheitsberechtigung erneut in Frage stellen. Das Verwaltungsgericht weist die Frau im Urteil explizit darauf hin, «dass sie nur äusserst knapp einer Wegweisung entgangen ist» und spricht eine Verwarnung aus.

Ehemann bekommt keine letzte Chance

Beim Ehemann kommt das Verwaltungsgericht zu einem anderen Schluss. Bei ihm überwiegt das öffentliche Interesse an einer Wegweisung. Das hat auch mit seinen Vorstrafen zu tun. Der Spanier wurde bereits aus Deutschland weggewiesen, nachdem er dort 2006 wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden war.

Dass er keine zehn Jahre später seinen Aufenthalt in der Schweiz durch erneute Delinquenz leichtfertig aufs Spiel setze, zeuge von einer «ausgeprägten Gleichgültigkeit und Geringschätzung gegenüber der Rechtsordnung seines jeweiligen Gastlandes», heisst es im Urteil.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Sie können ans Bundesgericht weitergezogen werden.