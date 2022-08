Departement Gesundheit und Soziales Neuer Kantonsarzt gesucht: Omar Al-Khalil verlässt den Kanton nach 10 Monaten wieder Kantonsarzt Omar Al-Khalil verlässt die kantonale Verwaltung peer Ende Oktober. Bis zur Neubesetzung übernimmt Jakob Walbert die Aufgaben des kantonsärztlichen Dienstes.

Dr. med. Omar Al-Khalil war seit Januar Kantonsarzt. Bild: zvg/Pascal Gugler

Der Aargau bekommt eine neue Kantonsärztin oder einen neuen Kantonsarzt. Omar Al-Khalil hat sich entschlossen, eine neue berufliche Aufgabe anzugehen. Das teilt das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Donnerstag mit. Al-Khalil wird die kantonale Verwaltung per Ende Oktober verlassen. Er hatte die Leitung des kantonsärztlichen Dienstes am 3. Januar übernommen und war damit auf Yvonne Hummel gefolgt, die wiederum Solothurner Kantonsärztin wurde.

Bis die Stelle neu besetzt ist, wird Jakob Walbert die Aufgaben des Kantonsarztes interimistisch übernehmen. Als Gesundheitsökonom und ehemaliger Herzchirurg bringe Walbert laut DGS die nötigen Qualifikationen mit. Er war bisher in der Abteilung Gesundheit für das Leistungs- und Qualitätscontrolling sowie das Beschwerdemanagement der Spitäler und der Ärztinnen und Ärzte zuständig. (phh)