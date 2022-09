Hausen Kosovare tötet Frau und Schwägerin – vor Obergericht macht der Verteidiger eine Kehrtwende Am 8. Januar 2018 tötete ein damals 54-jähriger Kosovare in Hausen seine Frau und deren Schwester, das Bezirksgericht Brugg verurteilte ihn zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Vor Obergericht sprach er von einem Unfall. Doch sein Verteidiger schlägt mit seinem Schlussplädoyer plötzlich eine andere Richtung ein.

Die beiden Frauen wurden erstochen in Hausen aufgefunden, im Ehebett des einen Opfers. Keystone

Am 8. Januar 2018, kurz nachdem das letzte der gemeinsamen Kinder zur Schule gegangen ist, betritt Achim (alle Namen geändert) das Schlafzimmer seiner Frau und sticht ihr mit einem Küchenmesser in die Brust – so wirft es ihm die Staatsanwaltschaft vor. Anschliessend habe er deren Schwester angegriffen, die gerade zu Besuch war – auch sie stirbt an Messerstichen. Obwohl der damals 54-jährige Kosovare seine Unschuld beteuert, wird er vom Bezirksgericht Brugg wegen mehrfachen Mords zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt.

Prominenter Verteidiger

Achim holt sich einen neuen Verteidiger, den bekannten Anwalt Urs Oswald, der unter anderem durch die Verteidigung des Dreifach-Mörders Alfredo Lardelli bekannt wurde, und zieht das Urteil ans Obergericht weiter. Zum Tathergang befragt, spricht er weiter von einem Unfall. Seine Frau und seine Schwägerin seien plötzlich mit je einem Messer bewaffnet ins Schlafzimmer gestürmt.

Wie das genau abgelaufen ist, kann oder möchte er vor Obergericht nicht im Detail erläutern, verweist immer wieder auf seine Aussagen vor Bezirksgericht. «Haben Sie ihre Frau mit Messerstichen getötet?», will Oberrichter Jann Six wissen. «Nein.» Wer es denn dann gewesen sein solle. «Ich stand hinter ihr, wie wäre das möglich gewesen? Sie hatte das Messer in der Hand, ich wollte es ihr wegnehmen», erklärt Achim gestenreich, zieht bei jedem Satz die Schultern hoch. «Also war es ein Unfall?», fragt Six. «Mit Sicherheit.» Ob er auch die Schwester seiner Frau getötet habe.

«Ich habe alles so erzählt, wie es gewesen ist.»

Auf nochmaliges Nachfragen erklärt Achim schliesslich, er habe das Schlafzimmer verlassen wollen, die Schwägerin habe ihn nicht gelassen, ihn sogar angegriffen. Er sei da völlig «ohne Bewusstsein» gewesen, versucht er zu erklären. «Wenn meine Schwägerin nicht gewesen wäre, ich hätte meiner Frau das Messer wegnehmen können, ohne das etwas passiert», erklärt Achim.

Liebhaber wird befragt – oder ist er Zuhälter?

Befragt wird vor Obergericht auch Luan, der mit der Frau des Beschuldigten eine Affäre hatte. «Zuerst waren wir Freunde, dann wurde es Liebe», sagt er vor Obergericht. «Liebe oder Sex?», will der Richter wissen. «Beides.» Achim beschreibt er als einen Mann, der seine Frau auch schon geschlagen habe, und er habe «ein Benehmen aus dem 15. Jahrhundert».

Für die Verteidigung ist Luan komplett unglaubwürdig. Sie befragt ihn zu einer Liegenschaft in Küttigen, die er zusammen mit seinem Bruder gekauft hatte. «Da drin sind ein Restaurant, eine Bar, und auch Zimmer», stellt Verteidiger Oswald fest. Als Six wissen will, worauf die Befragung abziele, wird die Frage schliesslich klarer formuliert: «Haben sich die beiden Frauen in diesem Betrieb prostituiert?» – «Nein», sagt Luan klar. Er habe eine Liebesbeziehung mit der Frau des Beschuldigten geführt, sie sei sicher keine Prostituierte gewesen.

Den Verdacht, eine oder beide Frauen hätten im Rotlichtmilieu gearbeitet, bringt schliesslich auch Achim vor, der seine Frau überwacht hatte. Sehr konkret wird er aber nicht, verweist auf kurze Kleider, Gespräche über Kundschaft, er habe gesehen, wie seine Frau mit Männern verschwunden sei. Oswald erklärt, die Frau seines Mandanten sei ihm auf der Nase herumgetanzt, habe gemacht, was sie wolle und ihn so im wahrsten Sinne des Wortes «bis aufs Blut gereizt».

Weiter kritisiert der Verteidiger das Gutachten, das über Achim angefertigt wurde, massiv. Wie Verfasser Josef Sachs aussagt, habe man eine periodisch auftretende Depression festgestellt, die zwar die Kontrolle der Affekte eingeschränkt haben könne, jedoch nicht massiv. «Er hat noch einigermassen funktioniert, es gibt keine Hinweise auf eine Einschränkung der Schuldfähigkeit.»

Plötzlich ist Achim doch schuldig

Oswald wirft Sachs vor, er habe die Möglichkeit einer Affekthandlung nicht genug berücksichtigt und stellt den Antrag auf ein neues Gutachten. In seinem Plädoyer wirft der Verteidiger die bisherige Strategie über den Haufen und erklärt, sein Mandant habe die beiden Frauen getötet, aber nicht kaltblütig, sondern im Affekt. Die Frauen seien auf ihn losgegangen, weil sie am Vortag von der Polizei kontrolliert worden seien, und deswegen den Verdacht hatten, Achim hätte sie angeschwärzt.

Oswald fordert, dass Achim wegen mehrfachen Totschlags zu maximal sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wird. Das Obergericht wird in den nächsten Wochen entscheiden.