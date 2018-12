Die Mitteilung war kurz. Auf vier Zeilen hat das Kantonsspital Aarau (KSA) am Montag mitgeteilt, dass das vom Verwaltungsrat für das Jahr 2019 verabschiedete Budget ein «leichtes Wachstum» ausweise und dies nur dank einer «vorsichtigen Budgetierung von Personal- und Sachkosten» möglich sei. Für das Jahr 2019 fliessen deshalb nur 0,5 Prozent in individuelle Lohnerhöhungen. Die Saläre auf Stufe Geschäftsleitung sowie für Kaderärzte bleiben eingefroren.

Auf Anfrage konkretisiert KSA-Sprecher Ralph Schröder, dieser Wert stelle einen Durchschnitt dar. «Es wird deswegen auch Mitarbeitende geben, die keine Lohnerhöhung erhalten.» Das gelte auch für Mitarbeitende, die bereits am oberen Ende des Lohnbandes angelangt seien.

Verärgert und enttäuscht

Protest mit Flugblatt

Am Dienstagmorgen, einen Tag nach der Mitteilung des Kantonsspitals, stehen Verbände und Gewerkschaften vor dem Spital in Aarau und verteilen Flugblätter an die Mitarbeitenden. «KSA noch ‹schmürzeliger› ... Lohnentwicklung amputiert», heisst es im Titel. Und weiter: Nachdem die Lohnverhandlungen mit Gewerkschaften und Verbänden gescheitert seien, habe das KSA am Montag die «ursprünglich zugesicherte Lohnerhöhung nochmals halbiert».

Silvia Dell’Aquila ist Regionalleiterin beim VPOD Aargau/Solothurn. Sie erklärt, das Kantonsspital Aarau habe im November intern eine Lohnerhöhung von einem Prozent für 2019 kommuniziert. Dass diese nun halbiert wurde, sei ein schlechtes Weihnachtsgeschenk für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie seien zu Recht verärgert und enttäuscht. «Zumal der Verwaltungsrat mit diesem Schritt nur einen besseren Abschluss erreichen will», sagt Silvia Dell’Aquila.