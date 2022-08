Versorgungssicherheit Aaretemperatur sinkt, AKW Beznau arbeitet wieder fast auf Volllast Tiefere Aaretemperaturen ermöglichen eine deutliche Steigerung der Stromproduktion beim AKW Beznau. In den heissesten Tagen musste das AKW um bis zu 50 Prozent gedrosselt werden. Jetzt läuft der Block 1 wieder fast auf Volllast – im Block 2 findet derzeit ein Brennelementwechsel statt.

Die Halbinsel Beznau mit dem AKW. Fotografiert am 21. Juni 2022. Sandra Ardizzone / AGR

Am 26. Juli meldeten wir an dieser Stelle, dass die beiden Blöcke des AKW Beznau aufgrund der hohen Wassertemperatur der Aare von über 25 Grad eigentlich den Betrieb einstellen müssten. Dies, weil das AKW-Kühlwasser die Aare aufwärmt, und Temperaturen über 25 Grad insbesondere für Forellen und Äschen gefährlich sind.

Doch mit Erlaubnis des Bundesamtes für Energie (BfE) produzierte das AKW aus Gründen der Versorgungssicherheit weiter Strom. Allerdings drosselte die Axpo (die das AKW betreibt) die Produktion wie vorgeschrieben mit Blick auf die in der Aare lebenden Fische um bis 50 Prozent.

Aare hat bei Brugg noch 22,4 Grad

Doch inzwischen werden die Tage kürzer, die Durchschnittstemperatur sinkt. Das gilt auch für die Aare. Bei Brugg, also wenige Kilometer oberhalb des AKW, betrug die Wassertemperatur am Montag um 17.10 Uhr noch 22,4 Grad. Zum Vergleich: noch am 6. August betrug sie gleichenorts bis 25,2 Grad.

Axpo-Sprecher Antonio Sommavilla bestätigt denn auch, dass Block 1 allgemein mit deutlich höherer Leistung gefahren werden kann. Allfällige Leistungsreduktionen liegen jeweils noch im einstelligen Prozentbereich. Dabei wird das AKW am Tag nur noch stundenweise gedrosselt.

Findet Brennelementwechsel künftig im Juli statt?

Block 2 ist derzeit nicht in Betrieb. Wie gemeldet, findet dort seit dem 8. August ein Brennelementwechsel statt. Dieser dauert noch rund eine Woche. Daher die Frage an die Axpo, ob es nicht Sinn machen würde, einen solchen Wechsel künftig schon im Juli vorzunehmen, wenn ohnehin eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das AKW in dieser Zeit gedrosselt oder gar ganz heruntergefahren werden muss, wenn die Aare zu warm ist? Man mache solche Arbeiten bewusst im Sommer, sagt Sommavilla dazu. Ob der Zeitplan künftig mit Blick auf die Aare für Beznau angepasst werden solle, sei aber ein Thema.