Als einen «Meilenstein im Portfolio» bezeichnete Kurt Aeberhard, Verwaltungsratspräsident der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG), in seinem Referat die neue spezialisierte Station für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Diese ergänzt das ambulante Angebot des Neuropsychiatrischen Konsiliardienstes und schliesst eine seit Jahren bestehende Versorgungslücke. Die Akutversorgung von psychisch kranken Menschen mit einer geistigen Behinderung war bisher ungenügend. Für die Betroffenen, deren Angehörige und die Fachkräfte sei die Doppeldiagnose – geistige Behinderung und psychische Krankheit – eine schwere Belastung und Herausforderung, sagte Gesundheitsdirektorin Franziska Roth in ihrem Grusswort am jährlichen Anlass «PDAG Connect» am Montagabend. Umso mehr freue sie sich, dass diese Patientinnen und Patienten künftig im Aargau versorgt werden können. «Ich bin überzeugt, dass die Station national Anklang finden wird.»

Auf die Bedürfnisse abgestimmt Doch warum brauchen psychisch kranke Menschen mit einer geistigen Behinderung überhaupt eine eigene, spezielle Station? Die Antwort ist einfach: Weil sie andere Bedürfnisse haben. Das erklärte Albert Diefenbacher in seinem Referat. Er ist Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin und Experte auf seinem Gebiet. Er ruft in Erinnerung, dass es Menschen mit geistiger Behinderungen gibt, die beispielsweise nicht oder kaum sprechen können. «Das kann dazu führen, dass ihr Verhalten falsch interpretiert wird», erklärt Diefenbacher. Zum Beispiel: Schlage ein Patient mit der Hand immer wieder gegen sein Ohr, könne das einen Hinweis sein, dass er Ohrenschmerzen hat oder aber, dass er versuche, lästige Stimmen im Kopf zum Schweigen zu bringen. Um die Zeichen richtig zu deuten und richtig reagieren zu können, brauche es spezialisierte Angebote. Diefenbacher war begeistert, als er sah, was in Windisch entsteht. Am Montagabend führte Dan Georgescu, Chefarzt Alters- und Neuropsychiatrie, die Besucher erstmals durch die neue Station. Der Umbau der früheren Kinder- und Jugendstation ist abgeschlossen. Büros, Aufenthaltsräume und Patientenzimmer sind bereits eingerichtet. Auch wenn die Räume auf der Station andere Namen haben. Flurnamen. Sie heissen zum Beispiel Aarespitz oder Windischmatt.