Schauen wir zuerst auf die eidgenössischen Wahlen. Das wahrscheinlichste, umfragebasierte Szenario im Aargau sieht so aus:

Wie das? Bekanntlich wird das Aargauer Stimmvolk gleich für drei Wahlen an die Urne gerufen: 16 Nationalräte und die beiden Ständeräte werden neu gewählt. Dazu kommt - und das macht es für Wähler wie Parteien unberechenbar - die Regierungsratsersatzwahl, bei der eine Nachfolge für Franziska Roth gesucht wird.

Damals dominierte das Thema Zuwanderung. Die Angst vor einer Flüchtlingswelle spielte der SVP in die Karten. Nun sorgt sich die Bevölkerung mehrheitlich um das Klima. Das hilft den Grünen, Grünliberalen und der SP, die zusammen zumindest theoretisch eine Klima-Allianz bilden.

Die Zeichen in Bundesbern stehen auf Korrektur. Nimmt man Umfragen und die jüngsten kantonalen Wahlen wie in Zürich zum Gradmesser, legt Rot-Grün bei den Nationalratswahlen zu und wird die SVP etwa um die Prozente zurückgestutzt, die sie vor vier Jahren dazugewonnen hat. 2015 war die SVP die klare Wahlsiegerin. Im Kanton Aargau wuchs sie sogar um über drei Prozent auf ein Rekordhoch von 38 Prozent Wähleranteil.

Die beiden Pol-Parteien SP und SVP tauschen bei diesem Szenario also quasi den Sitz: Die SP gewinnt einen im Nationalrat auf Kosten der SVP dazu und verliert ihren im Ständerat zugunsten der SVP. Streng genommen wird die Rechtspartei damit gestärkt, da ein einzelner Ständerat (einer von 46) mehr Gewicht hat als ein Nationalrat (einer von 200).

Zum national erwarteten Rotgrün-Rutsch würde der Aargau demnach folglich nichts beitragen. Denn letztlich zählt bei der Frage nach den Machtverhältnissen in Bundesbern nicht der Wähleranteil der Parteien, sondern wie sich dieser in jedem Kanton konkret in Sitze ummünzen lässt.

Auch bei der Regierungsratsersatzwahl im Aargau sind die Weichen nicht nach links gestellt. Gemäss Umfrage setzt sich am ehesten Favorit Jean-Pierre Gallati durch und rettet so seiner SVP den zweiten Sitz in der Regierung, der nach dem Parteiaustritt und Rücktritt von Franziska Roth schon fast verloren schien.