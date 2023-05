Vernehmlassung S11 im Halbstundentakt und zusätzliche Busse für das Sisslerfeld: So soll sich der ÖV-Fahrplan im Aargau ändern Mit der Inbetriebnahme der Verbindungslinie zwischen Birr und Mägenwil kann die S11 nun alle halbe Stunde fahren. Das Busangebot im Sisslerfeld wird ausgebaut. Dazu gibt es im Kanton Aargau etliche weitere Anpassungen im Fahrplan.

Die S11 soll nächstes Jahr alle halbe Stunde fahren. Kanton Aargau

Auf nationaler Ebene wird der neue Fahrplan für 2024 keine grösseren Veränderungen mit sich bringen. Im Aargau dagegen schon: Die S11 Aarau-Zürich kann künftig durchgehend im Halbstundentakt geführt werden. Das schreibt das Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt in einer Medienmitteilung am Dienstag.

S11 Aarau–Zürich im Halbstundentakt

Die S-Bahnlinie 11 führt seit 2004 von Aarau über Lenzburg und via Heitersbergtunnel nach Zürich und Winterthur. Aufgrund der hohen Streckenbelastung war lange Zeit nur ein Stundentakt möglich. Mit der Inbetriebnahme der Verbindungslinie zwischen Birr und Mägenwil für den Güterverkehr sind nun die Voraussetzungen für einen ganztägigen Halbstundentakt gegeben, schreibt das DVU weiter. Damit werde auch das Angebot der Buslinien im Raum Lenzburg, Mellingen Heitersberg und Killwangen-Spreitenbach, die Zubringer zur S-Bahn sind, verbessert.

Zusätzliche Busse für das Sisslerfeld

Um auf die Entwicklungen im Raum Sisslerfeld im unteren Fricktal zu reagieren, sind zudem einige Änderungen und Ergänzungen im Busangebot vorgesehen. Neu verkehrt ein stündlicher Direktbus Laufenburg–Stein-Säckingen mit InterRegio-Anschluss von und nach Basel SBB. In den Hauptverkehrszeiten fahren halbstündliche Busse zwischen Laufenburg–Stein-Säckingen via Kaisten mit S-Bahn-Anschluss in Stein-Säckingen von und nach Basel.

Liniennetz Sisslerfeld Ausbauschritt 2024 (Angebot Mo-Fr in Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend) Kanton AG

Weiter wird eine neue Buslinie zwischen Frick und Stein-Säckingen eingeführt, mit InterRegio-Anschlüssen sowohl in Frick als auch in Stein-Säckingen von und nach Baden–Zürich. In Stein-Säckingen wird die Buslinienführung angepasst, um die Verkehrssituation am Grenzübergang zu entspannen und um den künftigen Kantonsschulort zu bedienen.

Einschränkungen durch Baustellen

Grössere Baustellen werden den Fahrplan auch im kommenden Jahr tangieren und zu Unterbrüchen, Umleitungen und Zugausfällen führen. Das betrifft insbesondere den Neubau des Bahnhofs Lenzburg, die Sanierung der Mühlebachbrücke zwischen Mumpf und Stein-Säckingen sowie den Hauensteintunnel auf der Strecke Olten-Basel.

Die Vernehmlassung der Fahrpläne bietet der Bevölkerung die Möglichkeit, sich zum Angebot zu äussern. Das Verfahren wird durch das Bundesamt für Verkehr vom 24. Mai bis 11. Juni 2023 durchgeführt. Die Vernehmlassung findet ausschliesslich online statt. Die Eingaben gelangen direkt an die betreffenden kantonalen Stellen – im Kanton Aargau ist dies die Abteilung Verkehr des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. (phh)