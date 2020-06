Vermummte, Stalking und verdeckte Ermittlungen: Diese neuen Antworten bringt das Polizeigesetz

Das geltende aargauische Polizeigesetz stammt aus dem Jahr 2007. Zwar hat es sich in der Praxis grundsätzlich bewährt, doch sind in einigen Bereichen die Voraussetzungen für polizeiliches Handeln zu wenig klar geregelt. In dieser Einschätzung waren sich an der Grossratssitzung in Spreitenbach Regierung und Parlament einig. Zudem bestand Handlungsbedarf auch aufgrund des übergeordneten Rechts, höchstrichterlicher Rechtsprechung sowie von parlamentarischen Vorstössen im Grossen Rat selbst. Das Gesetz wurde in erster Lesung mit 118: 6 Stimmen gutgeheissen. Die zweite Lesung dürfte im vierten Quartal 2020 erfolgen.

Die Inkraftsetzung ist auf 1. Juli 2021 geplant, sofern das Gesetz eine allfällige Referendumsabstimmung übersteht. So oder so wird es erst nach dem Ende der Amtszeit des amtierenden Justiz- und Polizeidirektors Urs Hofmann in Kraft treten. Er tritt altershalber bekanntlich im Herbst nicht mehr zu den Regierungsratswahlen an.

Das sind die wichtigsten Entscheide