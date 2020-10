Vermisster 94-Jähriger im Spital verstorben

Polizei und Feuerwehr suchten drei Tage lang mit einem Grossaufgebot nach einem 94-jährigen Rentner. Am vergangenen Donnerstag lief der demente Mann beim Einkaufen seiner Frau davon und tauchte nicht mehr auf. Nach zwei Nächten im Freien fanden ihn die Rettungskräfte am Samstagnachmittag lebend auf.

Der Senior, der an Demenz leidet, hatte sich am Donnerstagmorgen im Einkaufszentrum EO Tychboden Oftringen unbemerkt zu Fuss entfernt. Seine Angehörigen meldeten den Mann am frühen Nachmittag als vermisst. Bereits am Donnerstag wurden verschiedene Suchmassnahmen ausgelöst. Sie blieben ohne Erfolg und mussten am Abend eingestellt werden. Die Suche wurde am Freitag mit Polizeihunden und einem Helikopter fortgesetzt.

Vermisstmeldung brachte zuerst keinen Erfolg

Der Mann, der 168 cm gross ist, eine normale Statur und eine Glatze aufweist, trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine braune Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine braune Baseballmütze. Die Kantonspolizei Aargau gab am Freitag eine Vermisstmeldung mit dieser Beschreibung heraus. Doch dies führte vorerst nicht zum Erfolg, der desorientierte Mann wurde nicht gefunden.

Am Samstag suchten laut einem Beitrag von Tele M1 rund 25 Feuerwehrleute mit Wärmebildkameras nach dem Mann. Es war zu befürchten, dass der Vermisste allenfalls im nahen Tychbach ums Leben ertrunken sein könnte. Die Suche sei sehr belastend, sagte Fernando Volken, Kommandant der Feuerwehr Oftringen, gegenüber dem Regionalsender: «Man muss davon ausgehen, dass auch der schlimmste Fall eintreten kann und wir den Vermissten nicht mehr lebend auffinden.»

Am frühen Nachmittag dann die Überraschung: Eine private Hundeführerin, die sich der Suchaktion freiwillig angeschlossen hatte, stiess auf dem Areal eines Gewerbebetriebs auf den Vermissten, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Mann lag auf der Verladerampe einer Firma im Industriegebiet, offensichtlich hatte er zwei Nächte im Freien verbracht und überlebt.

«Wir sind sehr erstaunt, dass wir diesen hochbetagten Mann lebend gefunden haben», sagte Bernhard Graser, der Sprecher der Kantonspolizei, gegenüber Tele M1. Dies um so mehr, als es in den Nächten relativ kalt gewesen sei und auch intensiv geregnet habe. Der Vermisste wurde nach der Rettung umgehend per Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie schwer die zwei Nächte im Freien ihm zugesetzt hatten, war dann noch unklar. Nur einen Tag später, am Sonntag, nahm der Fall eine tragische Wendung: Wie Tele M1 berichtet, verstarb der Senior im Spital.