Vermisstenmeldung Wer hat Dusanka Lazic gesehen? Die 87-Jährige aus Gebenstorf wird seit Dienstag vermisst In Gebenstorf wird seit Dienstag eine 87-jährige Seniorin vermisst. Hinweise nimmt der Stützpunkt Baden entgegen.

Gemäss der Kantonspolizei Aargau verliess die Vermisste ihren Wohnort in Gebenstorf am Dienstag, 23. August 2022 um 12.30 Uhr, in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Suchaktion führte nicht zum Erfolg. Trotz diversen Abklärungen durch die Polizei und Familienangehörige bestehen keine Anhaltspunkte zu ihrem Verbleib.

Kapo AG

Beschrieb der Vermissten: Name: Dusanka Lazic

Alter: 87

Statur: normal, ungefähr. 160 cm gross, trägt kurze weisse Haare

Kleidung: schwarzes T-Shirt, dunkler Jupe, beige Tasche

Dusanka Lazic spricht kein Deutsch.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich an den Stützpunkt Baden (056 200 11 11) oder an jeden Polizeiposten zu wenden. (cam)