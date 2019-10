Verliert die Aargauer SVP – gewinnen Linke und Grüne? Die 9 spannendsten Fragen zu den Wahlen

1. Gewinnt Links-Grün – und auf Kosten der SVP?

Trifft die AZ-Wahlumfrage von Ende September zu (siehe Grafik unten), verliert die Aargauer SVP vier Prozentpunkte im Vergleich zu 2015 mit 38 Prozent. Grünliberale und Grüne würden je über drei Prozentpunkte zulegen und die 5-Prozent-Marke knacken.

«Ich will Gewinne bei Wahlen, nicht in Umfragen und hoffe, dass wir mit einer guten Schlussmobilisierung besser abschliessen als in der Umfrage», kommentierte Grünen-Präsident Daniel Hölzle die Umfrage. Wir werden heute sehen, ob dies seiner Partei geglückt ist.