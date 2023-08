Verletzte Schafe Schleicht ein Wolf um seine Herde? Abtwiler Schafzüchter Marcel Frei geht neu mit dem Nachtsichtgerät auf die Pirsch Mit Videoaufnahmen will Marcel Frei beweisen, dass nachts ein Raubtier um seine Herde schleicht. So will der Freiämter, der 26 Schafe bei einem Wolfsriss verlor, auch seine Schutzhunde aus der Schusslinie nehmen – diese sind nicht nur gerne gesehen.

Mit dem Nachtsichtgerät will Marcel Frei Gewissheit erlangen, welches Tier in der Nähe seiner Schafherde für Aufregung sorgt. Mathias Förster

Die Spuren waren eindeutig: Für das tote Lamm, das am 26. Januar in Unterkulm gefunden wurde, war der Wolf verantwortlich. Auf ihrer Website listete die Abteilung Jagd und Fischerei den Riss in der Kategorie «Sichere Wolfsnachweise im Kanton Aargau» auf.

Nicht so eindeutig ist hingegen, welches Tier seit Anfang Jahr auf einer Weide des Abtwiler Schafzüchters Marcel Frei für Turbulenzen sorgt. Deshalb ist er seit Freitag im Besitz eines Nachtsichtgeräts, das er von der Jagd- und Fischereiverwaltung Aargau ausgeliehen hat: Jede Nacht kontrolliert Frei seither seine drei Weiden: einmal gegen 20 Uhr, einmal gegen 23 Uhr – und einmal nachts um drei Uhr. Frei sagt: «Ich will endlich Klarheit, was Sache ist.»

Das Nachtsichtgerät markiert ein weiteres Kapitel in der Causa «Wolf», die den Schafzüchter seit Monaten umtreibt. Im März 2022 hatte er in Bonstetten in einer einzigen Nacht 26 Mutterschafe und Lämmer verloren. Eine Katastrophe, die ihn zum Aufrüsten bewog. Neben höheren Zäunen setzt Frei seither auf zwei Herdenschutzhunde, die seine verwundbarste Herde rund um die Uhr beschützen.

Verletzte Tiere trotz Schutzhunden

Seit Anfang Jahr ist es auf dem Weideplatz ausserhalb von Auw allerdings mehrfach zu Zwischenfällen gekommen. Wiederholt hat Marcel Frei dort kaputte Zäune und Pfotenabdrücke festgestellt. Von Seiten der Jagdverwaltung wurde ihm in einem Fall bestätigt, dass der Abdruck vom Wolf stammte.

Mittlerweile grast an diesem Standort jene Herde, die von Schutzhunden bewacht wird. Auch das führte indes kaum zur Beruhigung der Lage. Frei fand am Morgen zweimal ein verletztes Schaf vor.

In der näheren Umgebung scheint er jedoch bisher der einzige Züchter zu sein, der jüngst von einem Angriff betroffen war. Aus Herden von anderen Züchtern sind Frei keine verwundeten Tiere bekannt. Und auch in den beiden anderen Herden, die nicht von Hunden bewacht sind, kam es in letzter Zeit nicht zu nachweisbaren Zwischenfällen.

Schafzüchter Marcel Frei mit einem der beiden Herdenschutzhunde. Mathias Förster

Der Umstand scheint auch Marcel Frei nicht ganz schlüssig. Er vermutet, dass der Standort hauptverantwortlich für die Probleme ist: «Eine der beiden übrigen Weiden befindet sich direkt neben einer belebten Einfamilienhaussiedlung, die Raubtiere wohl meiden.» Zudem sagt er, auf der dritten Weide seien keine Mutterschafe mit Jungtieren, sondern nur widerspenstige Böcke.

Klar ist für ihn dagegen, dass seine beiden Herdenschutzhunde nicht für die Verletzungen verantwortlich sind: «Für die Hunde gehören die Schafe zur Familie. Sie beschützen sie – und würden sie sicher nicht angreifen.»

Auf der Weide ausserhalb von Auw hat Frei inzwischen eine Videokamera installiert. Sie soll für Aufklärung sorgen. Mathias Förster

Bestätigt sieht sich Marcel Frei durch eine Videoaufnahme seiner Weidekamera, die ihm von der Nacht des letzten Zwischenfalls vorliegt. Darauf sei zu sehen, dass das verletzte Schaf abseits der Herde und der beiden Schutzhunde liege. Was genau vorgefallen ist, ist laut Frei nicht erkennbar. Noch in der Nacht sei er zum Weideplatz gefahren. Im Licht seines Scheinwerfers will er «ein Tier mit buschigem Schwanz» gesichtet haben. Für Frei steht fest: Diesmal war ein Fuchs am Werk.

Neben dem Fuchs, dessen üppige Population in der Gegend von Auw unbestritten ist, hält es Marcel Frei auch beim Wolf für möglich, dass die Raubtiere sich immer wieder in der Nähe seiner Weide aufhalten. Doch er ist zurückhaltend geworden, das so auszusprechen: Manche sagen ihm inzwischen nach, er sehe Wölfe, wo andere sie nicht sähen.

Das Hundegebell sorgt für Beschwerden

Mit dem Nachtsichtgerät erhofft sich der Schafzüchter nun Klarheit darüber, was nachts auf seiner Weide vor sicht geht. Daneben dürfte ihm auch daran gelegen sein, seine beiden Hunde aus der Schusslinie zu nehmen. Das bestätigt Frei am Telefon so nicht explizit, doch er erzählt, dass es in seinem Bestand keine weiteren Risse geben darf: «Um meine Tiere zu schützen, werde ich tun, was immer nötig ist.»

Was Frei zur Sicherheit seiner Tiere für nötig hält – nämlich zwei Schutzhunde in der Weide –, führt bei anderen zu Unmut. «Ja», räumt Frei ein, «in gewissen Teilen der Bevölkerung ecken wir mit unseren Hunden ziemlich an.» Nähern sich Fussgänger oder Velofahrer der Weide, schlagen die Hunde – ihrem Auftrag gemäss – Alarm. Bellend nähern sie sich den «Angreifern», was ihnen nicht nur Sympathie einbringt.

Frei hat Tafeln mit Verhaltenstipps aufgestellt, um solche Situationen zu entschärfen. Doch: Nicht jede Hundebesitzerin will ihren Vierbeiner anleinen, um entlang der Weide zu spazieren. Und nicht jeder E-Bike-Fahrer will anhalten und vom Fahrrad steigen. Die Folgen: Beschwerden auf der Gemeindeverwaltung oder direkt bei ihm.

Sehen gutmütig aus, können aber auch anders: Die beiden Schutzhunde sorgen für ordentlich Gebell. Mathias Förster

Schafzüchter Frei sieht sich in einer vertrackten Situation: «Wir sind angehalten, unsere Tiere zu schützen. Doch wenn wir das tun, ist die Art und Weise wieder nicht recht.»

Er plant nun, für die Bevölkerung demnächst eine Infoveranstaltung rund um seine Herdenschutzhunde zu organisieren, um an dieser Front für Klärung zu sorgen. Selbiges soll mit dem Nachtsichtgerät auch an der Raubtierfront gelingen. Vielleicht schon nächste Nacht.