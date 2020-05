Verkehrspsychologe über Autoposer: «Katastrophal, wenn der Selbstwert an Äusserlichkeiten festgemacht ist»

Die Aarburgerinnen und Aarburger ärgern sich über sogenannte Autoposer. Mit knallenden Auspuffen und heulenden Motoren fahren diese durch das Städtchen oder die beiden Tunnel. Der Ärger ist so gross, dass auf www.petitio.ch in den letzten 14 Tagen über 600 Unterschriften gegen Autoposer und ihre lärmenden Autos gesammelt wurden. Doch wer sind diese Autoposer und Raser, die die Gunst der Stunde nutzen und die leeren Strassen zu ihrem Spielplatz erklärt haben? Urs Gerber von der Fachhochschule Nordwestschweiz kennt sie. Neben seiner Tätigkeit als Dozent führt er eine eigene Praxis für Psychotherapie in Zürich. Dort hat er im Rahmen von Verkehrstherapie oft mit alkohol- und verkehrsauffälligen Fahrzeuglenkern zu tun, die ihren Ausweis verloren haben.

Herr Gerber, wer sind die alkohol- und verkehrsauffälligen Fahrzeuglenker, die zu Ihnen in die Praxis kommen?

Urs Gerber: Das sind Menschen, denen ihr Führerschein infolge eines Warnungs- oder Sicherungsentzuges abgenommen wurde und ihn nun zurückwollen. Dafür müssen sie ihr Fehlverhalten einsehen und sich damit beschäftigen. Heute erhalten sie eine Verkehrstherapie, früher hätten sie häufig eine Gefängnisstrafe erhalten. Ganz oft sind es einfach Menschen, die sich von ihren Emotionen leiten liessen.

Wie meinen Sie das?

Nun, eigentlich wissen wir alle: Wer trinkt, fährt nicht. Unser Hirn sagt uns das. Wenn wir aber am Freitagabend in der Beiz sind und zufällig einen alten Freund treffen, vergessen wir dies und lassen uns von den Emotionen steuern. Wir nehmen ein Bier zum Anstossen. Auf das erste folgt oft ein zweites und darauf noch ein drittes Bier. Gerät man dann in eine Polizeikontrolle, verliert man den Fahrausweis. Viele, die dann zu mir kommen, sehen ihren Fehler ein und sagen: «Ich weiss eigentlich nicht, wieso dass ich es getan habe.»