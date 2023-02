Verkehrsprojekte Minus 56 Millionen Franken: Warum investiert der Kanton 2023 deutlich weniger in seine Strassen? 220 Millionen Franken setzte der Kanton 2022 für das Strassenbauprogramm ein, dieses Jahr sind es nur noch 164 Millionen. FDP-Verkehrspolitiker Stefan Huwyler fordert Erklärungen zu diesem Rückgang, der trotz wachsender Bevölkerung, höheren Rohstoffkosten und teureren Verkehrsprojekten zustande kommt.

Regierungsrat Stephan Attiger und Frau Gemeindeammann Györgyi Schaeffer bei der Einweihung der Umfahrung Mellingen – eines der letzten grossen Kantonsprojekte, das fertiggestellt wurde. Irene Hung-König

Freisinnige sind nicht bekannt dafür, gern Geld des Staates auszugeben, gerade im Aargau pocht die FDP auf Budgetdisziplin und stellt auch mal einen Kürzungsantrag. Nicht so der freisinnige Grossrat Stefan Huwyler: In einem Vorstoss will er wissen, warum der Kanton dieses Jahr rund 25 Prozent weniger für seine Strassen ausgibt als 2022.

Für die Strasseninfrastruktur im Aargau sind im Jahr 2023 total 164 Millionen Franken vorgesehen. Damit werden nicht nur neue Projekte, sondern auch der Unterhalt bestehender Strassen finanziert. Huwyler schreibt, dies sei auf den ersten Blick eine hohe Summe, im Vorjahr habe der Kanton aber 220 Millionen ausgegeben.

Nur einmal in den letzten zehn Jahren weniger Geld für die Strassen

Zudem müsse man den Betrag «unter Berücksichtigung der stetig wachsenden Bevölkerungszahl im Aargau, der steigenden Rohstoffpreise, der inneren Verdichtung von Wohn- und Gewerbezonen und der wachsenden Anforderungen an Mobilitätsinfrastrukturen» relativieren.

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Strassenbauprogramme der letzten zehn Jahre, dass der Betrag dafür nur einmal, nämlich 2013, tiefer war. Damals gab der Kanton mit 148 Millionen Franken noch weniger aus als jetzt, 2014 und 2018 waren es mit 165 Millionen praktisch gleichviel wie 2023.

700 aktive Projekte mit Kosten von 3,6 Milliarden Franken bis 2040

Huwyler will wissen, wie die mittel- und langfristigen Prognosen für die Investitionen in die Strassen aussehen. Und er fragt, mit welchem durchschnittlichen Investitionsniveau pro Jahr der Kanton bis 2040 rechnet. Weiter interessiert ihn, wie hoch die Brutto-Investitionskosten (inkl. Beteiligungen von Bund und/oder Gemeinden) sind.

Der Freisinnige will wissen, wie der Regierungsrat die Auswirkungen der tieferen Ausgaben für die Strassen bei Infrastrukturbauunternehmungen einschätzt, namentlich bezüglich Auftrags- und Preisdruck? Und Huwyler fragt schliesslich, wie hoch die Investitionen in die Strasseninfrastruktur in vergleichbaren Kantonen sind.

Einige der Fragen hat Simone Britschgi, Sprecherin des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, vor knapp einem Jahr beantwortet. Demnach umfasst der Arbeitsvorrat der Abteilung Tiefbau des Kantons bis ins Jahr 2040 rund 700 aktive Projekte. In dieser Zahl ist alles zwischen dem Projektstart bis zur ausstehenden Abrechnung enthalten. Die Endkostenprognose beläuft sich auf 3,6 Milliarden Franken, dabei sind auch Projekte mit Grobkostenschätzung und einer möglichen Abweichung von 30 Prozent nach oben oder unten.