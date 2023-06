Verkehrspolitik Richtplan-Überprüfung: Grüne scheitern mit Anträgen gegen Strassenausbau und für Velorouten A1-Ausbau stoppen und Kantonsstrassen-Projekte zurückstufen: Das forderten die Grünen, fanden aber bei weitem keine Mehrheit. Erfolgreicher war ein Antrag von Gérald Strub (FDP), der sich gegen die Streichung der geplanten Seetalbahn-Haltestelle Aliswil in Boniswil wehrte.

GÜP 1: Das ist die Abkürzung für ein Geschäft, das hunderte von Seiten an Akten umfasst, eine grosse Komplexität aufweist, in drei Tranchen behandelt wird – und am Dienstag im Grossen Rat zu Grundsatzdiskussionen führte. Kantonaler Richtplan; Überprüfung und Aktualisierung Paket 1: Das ist die ausgeschriebene Bezeichnung der Vorlage. Dieses erste Paket umfasst die Umsetzung der Aufträge aus der Genehmigung des Richtplans durch den Bund von 2017. Weiter sollen der Sachbereich Mobilität angepasst sowie die Kapitel Grundlagen, Siedlung, Landschaft, Energie und Versorgung aktualisiert werden.

Grüne gegen A1-Ausbau und für Rückstufung von Bauprojekten

Was abstrakt klingt, wurde in der Diskussion rasch konkret – primär dank mehrerer Anträge der Grünen zur Verkehrspolitik. So verlangte ihr Sprecher Christian Keller, die Passage zum Ausbau der A1 auf sechs Spuren sei zu streichen. Zudem fordert Keller, der auch Geschäftsführer des VCS Aargau ist, alle Strassenbauprojekte des Kantons, die noch nicht im Bau sind, im Richtplan zurückzustufen.

Die A1 soll nicht auf sechs Spuren ausgebaut werden, meinen die Grünen. Keystone

Verkehrsdirektor Stephan Attiger entgegnete, der Autobahnausbau sei eine Bundeskompetenz des Bundes, der Aargau sei zuständig für die Koordination mit dem kantonalen Strassennetz. Er rief den Rat auf, die Anträge der Grünen abzulehnen, was dieser mit 106 Nein zu 25 Ja-Stimmen (Verzicht auf A1-Ausbau) sowie 115 Nein- zu 17 Ja-Stimmen (Rückstufung der Kantonsstrassen-Projekte) auch deutlich tat.

Auch ein Antrag der Grünen zum Veloverkehr fand keine Mehrheit: Christian Keller forderte, das kantonale Radroutennetz durchgehend zu verdichten um den Anteil des Veloverkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Dies explizit auch im ländlichen Raum - dagegen sprach sich Regierungsrat Stephan Attiger aus.

In urbanen Räumen sei die Nachfrage grösser, gerade für Veloschnellrouten, man müsse differenzieren, sagte der Verkehrsdirektor. Der Grosse Rat lehnte den Antrag der Grünen auf flächendeckende Verdichtung des Radroutennetzes mit 95 Nein- zu 38 Ja-Stimmen deutlich ab.

Seetalbahn: Haltestelle Aliswil bleibt im Richtplan

Erfolgreicher mit seinem Antrag war FDP-Grossrat Gérald Strub: Er forderte, die geplante Seetalbahn-Haltestelle Aliswil in der Gemeinde Boniswil nicht aus dem Richtplan zu streichen. Derzeit seien viele Wohnbauten bewilligt und geplant. Die Haltestelle würde nahe am See liegen und touristische Bedeutung erhalten. Zudem würde sie den Schülern helfen, die in die Bez nach Seon fahren müssten.

Auch über die Seetalbahn und deren Haltestellen wurde diskutiert. Andreas Walker

Verkehrsdirektor Attiger sagte, die Bahninfrastruktur werden heute vom Bund finanziert. Die nötigen Passagierfrequenzen für den Bau der Haltestelle Aliswil würden bei weitem nicht erreicht. Gegen den Willen des Regierungsrats beschloss das Parlament mit 111 zu 22 Stimmen, die Haltestelle im Richtplan zu belassen.