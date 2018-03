Die Bauphase 1 ab Anfang April beinhaltet alle Vorbereitungen für den Tunnelbau, sodass in der Bauphase 2 ab Herbst der Verkehr umgeleitet werden kann. Dazu werden die Spange Hornerfeld, der Brauereiweg, die Massnahmen in der Othmarsingerstrasse, die Verbreiterung am Knoten Neuhof und alle Provisorien (Knoten Lindfeld, Gexi und Hornerfeld) erstellt und die Werkleitungen im Bereich der Baugrube verlegt.

Mit dem Ausbau werden die bestehenden Kapazitätsprobleme am Knoten Neuhof am A1-Zubringer Lenzburg gelöst. Zudem werden Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr sowie den Rad- und Fussverkehr realisiert. (AZ)