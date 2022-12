Verkehr Tempo-30-Streit im Aargau: Regierungsrat bremst SVP aus – aber «Generell 30» soll es in der Kantonshauptstadt auch nicht geben Die SVP will Tempo 30 auf Kantonsstrassen innerorts im ganzen Aargau verhindern. Ein solches Verbot sei nicht zulässig, hält der Regierungsrat fest – und so gilt auf der Bahnhofstrasse Aarau bald die tiefere Tempolimite.

Auf der Bahnhofstrasse Aarau wird ein Versuchsbetrieb mit Tempo 30 gestartet – definitiv gesenkt wird die Tempolimite aber nur, wenn sich eine Verbesserung beim Verkehrsfluss zeigt. Bild: Nadja Rohner / Montage: AZ

«Der Regierungsrat wird beauftragt, die kantonalen Prozesse und Vorgaben für die Herabsetzung auf Tempo-30-Zonen im Innerortsbereich so anzupassen bzw. festzulegen, dass diese auf Kantonsstrassen keine Anwendung finden.» Diese etwas umständlich formulierte Forderung erhob die SVP-Fraktion im Grossen Rat in einer Motion, die sie Ende November 2021 einreichte. Im Klartext verlangte die Volkspartei ein Verbot von Tempo 30 auf Kantonsstrassen innerorts.

Auslöser für die Forderung, die Geschwindigkeitsreduktion grundsätzlich zu untersagen, war die Ankündigung eines Versuchsbetriebs mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse in Aarau. Rolf Jäggi, der den Vorstoss als Sprecher vertritt, kritisierte in der Motion, damit werde Bundesrecht verletzt.

Dieses sehe innerorts auf verkehrsorientierten Kantonsstrassen 50 km/h als Höchstgeschwindigkeit vor. Mit der Praxisänderung des Kantons an der Bahnhofstrasse Aarau werde weder der Verhältnismässigkeit noch dem Grundsatz von «Generell 50» Rechnung getragen.

Ganz anders sah dies SP-Aargau-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter, die selber in Aarau wohnt. Suter, die auch Präsidentin der Lärmliga Schweiz ist, bezeichnete ihrerseits die Forderung der SVP nach einem Tempo-30-Verbot als bundesrechtswidrig. Die Partei wolle die kantonale Regierung beauftragen, Bundesrecht nicht anzuwenden. «Das ist haarsträubend, wir sind doch nicht im Wilden Westen», sagte Suter.

Regierungsrat: Tempo-30-Verbot auf Kantonsstrassen wäre rechtswidrig

Der Aargauer Regierungsrat kommt in seiner Antwort zum Vorstoss der SVP zum gleichen Schluss. Die Regierung schreibt:

«Der Ermessensspielraum des Kantons bei der Anwendung von Bundesrecht geht nicht so weit, als dass der Kanton festlegen könnte, von Tempo 30 keinen Gebrauch zu machen.»

Die Umsetzung der SVP-Forderung wäre demnach widerrechtlich, «weil das Bundesrecht diesen Bereich abschliessend regelt und den kantonalen Behörden einzig bei der Rechtsanwendung ein gewisses Ermessen einräumt», hält der Regierungsrat weiter fest.

Der Kanton lege aber grossen Wert auf die korrekte Anwendung des Bundesrechts, wonach Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen nur in sorgfältig begründeten Ausnahmefällen zur Anwendung kommen kann, wenn gleichzeitig keine milderen Massnahmen möglich sind.

Die heutige Praxis hat sich aus Sicht des Regierungsrats bewährt. Dank grossen Bemühungen bei Verkehrssicherheit und Lärmschutz musste bisher nur auf einer Kantonsstrasse in Olsberg «die Geschwindigkeit als letzte Massnahme auf 30 km/h reduziert werden», schreibt die Regierung.

Tempo 30 nur definitiv, wenn Versuchsbetrieb eine Verbesserung zeigt

Mit Blick auf die Bahnhofstrasse Aarau hält der Regierungsrat fest, die Reduktion auf Tempo 30 sei rechtlich zulässig, «wenn auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden kann». Die tiefere Tempolimite gilt vorerst nur versuchsweise, der Testlauf wird mit einem aufwendigen Monitoring ausgewertet, um eine allfällige definitive Reduktion begründen zu können. Der Regierungsrat hält ausdrücklich fest:

«Sollte der Testlauf keine Verbesserung nachweisen können, wäre auch die Legitimation von Tempo 30 nicht gegeben.»

Allerdings hätten Abklärungen ergeben, dass das bisherige Prinzip der abgetrennten Verkehrsflächen mit individueller Markierung, Signalisation und Steuerung der einzelnen Verkehrsträger nicht zufriedenstellend sei. Künftig soll es eine übersichtliche und grossflächige Verkehrszone geben, die gemeinsam genutzt wird. Im Vordergrund des Testlaufs stehe die Koexistenz, die dafür nötige Aufhebung der Fussgängerstreifen sei nur mit der Einführung von Tempo 30 möglich.

Stadtrat Aarau lehnt Forderung nach «Generell 30» auf allen Strassen ab

Nicht nur auf der Bahnhofstrasse, sondern auf dem ganzen Strassennetz in Aarau möchten sieben Einwohnerratsmitglieder generell Tempo 30 einführen. Die Politikerinnen und Politiker von SP, Grünen, GLP, Pro Aarau, EVP und FDP forderten dies in einem Postulat, das im vergangenen Juli eingereicht wurde. Sollte die Forderung nicht schnell umgesetzt werden können, verlangten sie «Generell 30» auf Aarauer Strassen in der Nacht.

Der Aarauer Stadtrat lehnt den Vorstoss für ein Tempo-30-Regime ab – mit ganz ähnlichen Argumenten, wie sie der Aargauer Regierungsrat für sein Nein zum Tempo-30-Verbot anbringt. Für eine tiefere Tempolimite sei ein Gutachten nötig, das klar aufzeige, «dass die Massnahme nötig, zweck- und verhältnismässig ist und die zu lösenden Probleme nicht anderweitig behoben werden können.» Der Stadtrat schreibt:

«Vor diesem Hintergrund muss davon ausgegangen werden, dass die Empfehlung einer flächendeckenden Tempo-30-Signalisation aufgrund der eingeschränkten zulässigen Argumente schwerfallen dürfte und juristisch anfechtbar wäre.»

Temporeduktionen für einzelne Strassenabschnitte seien pragmatisch umsetzbar, wobei die Quartierstrassen schon heute fast flächendeckend verkehrsberuhigt seien. Zudem beziehe die Stadt bei eigenen Projekten Tempo 30 standardmässig in die Planung ein und mache sich bei kantonalen Vorhaben für die Prüfung von Tempo 30 stark.

Vorstoss von Gabriela Suter für «Generell 30» im Nationalrat abgelehnt

Auf nationaler Ebene setzte sich Gabriela Suter für Tempo 30 als generelle Höchstgeschwindigkeit innerorts ein. Sie wollte das heutige System umkehren, das «Generell 50» vorsieht und tiefere Tempolimiten nur in Ausnahmefällen zulässt. Suter verlangte in einer parlamentarischen Initiative eine entsprechende Änderung des Strassenverkehrsgesetzes.

Begründete Ausnahmen von Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen sollten möglich sein. Die Streckenabschnitte, auf denen ein höheres Tempolimit gilt, sollen besonders gekennzeichnet werden. Der Vorstoss fand im Nationalrat allerdings keine Mehrheit: Die grosse Parlamentskammer lehnte Suters Forderung in der vergangenen Wintersession mit 105 zu 79 Stimmen bei zwei Enthaltungen ab.