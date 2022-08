Verkehr Es wird eng auf der A1: Zwei Brücken bei Aarau-West werden während rund vier Monaten saniert Ende August starten Arbeiten an der Unterführung Kantonsstrasse zwischen Kölliken und Holziken sowie an der Brücke Suhre in Oberentfelden. Davon betroffen ist auch die Autobahn A1.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) setzt zwei Brücken instand. Eine führt über die Kantonsstrasse zwischen Holziken und Kölliken. Florian Wicki

Die beiden Brücken werden im Randbereich verstärkt. Zudem erfolgen Instandsetzungsarbeiten wie die Erneuerung der Brückenlager und der Ersatz von Belag, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Die Kosten dürften rund 2,3 Millionen Franken betragen.

Während den Sanierungsarbeiten stehen auf der A1 grundsätzlich immer zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. Im Bereich der Baustellen werden diese verschwenkt, was Spurverengungen und eine Geschwindigkeitsreduktion auf 80 km/h mit sich bringt.

Spurabbau in beide Fahrtrichtungen

Für die Baustelleneinrichtung, die Umstellung der Baustelle sowie deren Rückbau seien in beide Fahrtrichtungen temporär Spurabbauten auf der A1 zwischen Aarau Ost und Oftringen erforderlich, so das Astra. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, erfolgen diese Arbeiten jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Dies betrifft fünf Nächte in Folge, beginnend am Sonntag, 28. August.

Auch der Verkehr ausserhalb der Autobahn wird tangiert. Für die Instandsetzungsarbeiten muss ein Gerüst im Bereich der Unterführung Kantonsstrasse 236 zwischen Kölliken und Holziken errichtet werden. Aus Platz- und Sicherheitsgründen wird der Verkehr im Bereich des Gerüstes ab dem 22. August bis voraussichtlich Mitte Dezember mithilfe einer Lichtsignalanlage geführt.

Das Astra betont, dass die Arbeiten von Witterung und Bauablauf abhängig sind. Sie werden voraussichtlich Mitte Dezember 2022 abgeschlossen. (pd/pin)