Verkehr «Die Limmattalbahn bringt Menschen zusammen»: Simonetta Sommaruga lobt Jahrhundertprojekt bei ihrem letzten grossen Auftritt Vor gut 400 Gästen eröffneten die Bundesrätin sowie die Aargauer und Zürcher Regierungsräte Stephan Attiger und Carmen Walker Späh die neue Stadtbahn an einem pompösen Festakt.

Simonetta Sommaruga (SP) hatte an der Eröffnungsfeier im Depot ihren letzten grossen Auftritt vor ihrem Bundesratsrücktritt. Severin Bigler

«Die Limmattalbahn bringt Menschen zusammen», sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) am Freitagnachmittag auf der Bühne im Depot der Limmattalbahn. «Sie erleichtert es Pendlerinnen und Pendlern, rasch und bequem zur Arbeit zu fahren, entlastet die Gemeinden von Autoverkehr und Lärm und fängt den Mehrverkehr auf, der durch die weitere Entwicklung im boomenden Limmattal zu erwarten ist.»

Wie wichtig die Eröffnung der Limmattalbahn nach 22 Jahren Planung war, zeigte sich nicht nur darin, dass die Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation für ihren letzten grossen Auftritt vor ihrem Bundesratsrücktritt extra ins Grenzgebiet von Dietikon und Spreitenbach reiste. Unter den gut 400 geladenen Gästen befand sich viel weitere Politprominenz. Und das Komikerduo Lapsus, das den Anlass moderierte, inszenierte eine pompöse Eröffnungsshow mitsamt Band und artistischen Einlagen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) unterstrich in ihrer Ansprache im Depot Müsli, wie wichtig die Limmattalbahn für die Entwicklung der boomenden Region sei. Severin Bigler

Sommaruga erinnerte an die ÖV-Tradition im Limmattal, wo vor 175 Jahren mit der Spanisch-Brötli-Bahn das Eisenbahnzeitalter in der Schweiz eingeläutet wurde. Und sie sagte, dass dank der Limmattalbahn der Siedlungsraum und der Verkehr besser aufeinander abgestimmt werden könnten. «Das ist raumplanerisch ganz wichtig, deshalb hat sich der Bund mit dem Agglomerationsprogramm auch an den Kosten beteiligt.» Diese bleiben mit maximal 600 Millionen deutlich unter dem bewilligten Kredit von 755 Millionen Franken.

Am Samstag wird mit der Bevölkerung gefeiert Heute Samstag ist die Limmattaler Bevölkerung eingeladen, den Start der Limmattalbahn zu feiern. Von 12 bis 20 Uhr findet das Eröffnungsfest im Depot Müsli in Dietikon statt. Um 14 und 18 Uhr tritt das Komikerduo Lapsus auf, um 15.30 und 19 Uhr steht eine Eisdisco mit Max Küng alias DJ Frosty auf dem Programm. Neben Schlittschuhlaufen wird auch ein Schlittenparcours und eine Lebkuchenwerkstatt für Kinder angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände. Die Limmattalbahn wird am Samstag gratis von 12 bis 20 Uhr alle 15 Minuten zwischen Schlieren, Geissweid und dem Bahnhof Killwangen verkehren. Nur an diesem Tag wird die Bahn an der Grenze von Dietikon und Spreitenbach ins Depot fahren, um die Gäste zum Fest zu bringen. Auch entlang der Strecke läuft am Eröffnungswochenende einiges. Shopping Schlieren lädt heute Samstag beim Geissweidplatz von 10 bis 15 Uhr mit Marktständen zum Verweilen ein. Um 11 Uhr findet ein Apéro mit Musik statt. Am Sonntag rollt das Shoppi Tivoli in Spreitenbach wortwörtlich den roten Teppich aus. Die ersten Gäste, die das Shoppingcenter ab 10 Uhr erreichen, sollen gebührend empfangen werden und erhalten eine kleine Überraschung. (flo)

Die Bundesrätin sprach auch die Skepsis an, die während der Planung und Realisierung in der Region herrschten. Sie verstehe die Angst, dass so grosse Projekte das eh schon starke Wachstum in der Region befeuern könnten. «Unsere Aufgabe ist es, allen Involvierten aufzuzeigen, dass das schöne Limmattal behutsam und verantwortungsbewusst weiterentwickelt wird.»

Interkantonale Harmonie auf der Bühne

Die Zusammenarbeit über alle Ebenen sei das grosse Erfolgsrezept der Limmattalbahn, sagte die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Dem pflichtete ihr Aargauer Regierungsratskollege Stephan Attiger (FDP) bei. Beide standen gemeinsam auf der Bühne und spielten sich verbal immer wieder den Ball zu. Die Umsetzung durch die Limmattalbahn AG, die den Bahnbau verantwortete, sei ein gutes Modell, um so riesige Projekte schnell vorwärtszubringen, sagte Attiger, der Vorsteher des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Er und Walker Späh ­bedankten sich auch bei Gesamtprojektleiter Daniel Issler von der Limmattalbahn AG und überreichten Sommaruga einen Geschenkkorb zum Abschied.

Schliesslich richteten Issler und Hans Egloff, Verwaltungsratspräsident der Limmattalbahn AG, Dankesworte aus. Nach einem symbolischen Eröffnungsakt auf der Bühne mit vielen Politikern durften alle Gäste zur Testfahrt aufbrechen.