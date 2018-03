Noch vor dem Prozess erklärte Senn: "Ich werde meine Arbeit mit allem Respekt und mit Würde gegenüber den Opfern und den Hinterbliebenen wahrnehmen, denen unfassbares Leid angetan wurde."

Staranwalt Valentin Landmann hat schon viele Mörder vor Gericht verteidigt. Er kritisiert das Vorgehen seiner Kollegin: "Als Verteidiger sollte man auf keinen Fall anderen die Schuld zuweisen."

Senn will sich zur Strategie nicht äussern. Ob sie damit Erfolg hatte, wird sie am Freitag an der Urteilseröffnung erfahren.