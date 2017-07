Vermutlich seien sich da die Gemeinden oft nicht bewusst, dass sie die Tafeln ersetzen müssten, sagt der BVU-Vertreter. Seitens Kanton werde meist vom zuständigen Strassenmeister darauf hingewiesen, wo der Handlungsbedarf besteht. Zum Risiko, gebüsst zu werden, sagt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau: «Das Strassenverkehrsgesetz gilt unabhängig vom Zustand der Tafel.»

Allerdings bezweifelt er, dass in der Praxis der Fall auftritt, wo etwa ein Autofahrer ein unleserliches Verbotssignal missachtet und deswegen polizeilich gebüsst wird. Die Verkehrstafeln befänden sich in aller Regel ja noch in einem Zustand, in dem die Bedeutung trotz der Spuren der Zeit immer noch klar erkannt werden kann, so Graser.