Verfälschter Wählerwille? Aargauer FDP will für nächste Wahlen neue Regeln einführen

Wie in früheren Jahren gab es bei den Nationalratswahlen vom 20. Oktober zahlreiche Listenverbindungen, etwa zwischen SVP, FDP und EDU mit den jeweiligen Unterlisten (Junge SVP etc.), oder zwischen CVP und GLP. Zudem reichte die CVP acht Unterlisten ein. Die BDP spannte mit der EVP zusammen, die SP mit den Grünen. Die CVP profitierte davon, den Grünen nützte die Verbindung trotz einem grossen Stimmenzuwachs nichts.

Leider führen in der Praxis diese Listen- und Unterlistenverbindungen laut Freiermuth «zu einer Verfälschung der Wahlergebnisse». Zum Beleg verweisen die Freisinnigen auf einen Bericht des «Tages Anzeigers», wonach dank Listenverbindungen bei den jüngsten Wahlen auf schweizerischer Ebene die GLP fünf, die CVP zwei sowie die SP, die EVP und die EDU je ein Mandat zusätzlich gewonnen haben.

Im Aargau wie auch in andern Kantonen gibt es die Möglichkeit von Listenverbindungen bei kantonalen Wahlen schon heute nicht mehr.» In den Formulierungen des Vorstosses könnten sich noch Änderungen ergeben. Doch die Stossrichtung ist klar.

Ideal wäre es, so Studer, «wenn im Aargau alle Wahlen ohne Listenverbindung, jedoch nach dem System des doppelten Pukelsheim durchgeführt werden könnten». Doch für das Nationalratswahlgesetz sei ja der Bund zuständig. Vorstösse für ein neues System seien früher eher von linker Seite gekommen und chancenlos geblieben, blickt Studer zurück. Wenn so ein Vorstoss jetzt von einer bürgerlichen Partei komme, schätzt er die Chancen als grösser ein.

EVP hätte Sitz in anderem System auch geholt

Studer hat ausgerechnet, wie denn die Sitzverteilung am 20. Oktober ausgefallen wäre, wenn man die Nationalratswahlen im Aargau nach dem System der Grossratswahlen hätte durchführen können. Die SVP hätte damit einen weiteren Sitz verloren und käme also nur noch auf fünf Sitze. Die Grünen hätten einen Sitz zusätzlich (neu also zwei) errungen. Und die EVP, so Studer, «hätte ihren neu errungenen Sitz aus eigener Kraft erhalten».