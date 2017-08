Eltern sensibilisieren

Über die Kinder die Eltern erreichen – hier setzt auch die Kreisschule auf Prävention. Alle zwei Jahre nimmt die ganze Primarschule und der Kindergarten an den Aktionswochen «Walk to school» teil. Heuer, so Wisler, beteiligt sich der Kindergarten freiwillig daran. Zweck der Aktion ist es, den Kindern zu vermitteln, wie sinnvoll der Schulweg zu Fuss ist. Die teilnehmenden Klassen sammeln Punkte, denn es gibt Preise in Form von Reka-Checks zu gewinnen.

«Elterntaxis sind aus Sicht der Eltern gut gemeint, aber aus pädagogischer Sicht unsinnig», sagt Silvia Gonzalez von der Schulpflege Aarburg. Es gehöre zu einer gesunden Entwicklung des Kindes, dass es den Schulweg alleine meistert. «Eltern müssen lernen, Verantwortung abzugeben.» Auch Regen oder Schnee seien kein Grund für den Einsatz. «Ein Gips am Bein dagegen ist etwas anderes.» In Aarburg sei der elterliche Fahrdienst an allen Schulstandorten immer wieder ein Thema. Die Schule Aarburg reagiert wie andere auch mit Informationen an Elternabenden und Schreiben an die Eltern.