Verband rät vom Campen ab – dennoch ist ein Platz im Aargau geöffnet

Grundsätzlich dürfen Campingplätze in der Coronakrise geöffnet bleiben. Gerade über Ostern und in den anstehenden Frühlingsferien wäre Camping wohl für manche eine verlockende Option. Doch der Schweizerische Camping- und Caravaningverband rief seine Mitglieder schon am 17. März auf seiner Webseite auf: «Wir als Camper tragen Eigenverantwortung und schützen uns und andere - also keine Campingaktivitäten, nicht in der Schweiz und schon gar nicht im Ausland.»

Dennoch ist der Campingplatz Sulz in Künten im Reusstal geöffnet, derzeit halten sich rund 15 Dauercamper dort auf. «Wir beschränken aber die Plätze für Touristen über Ostern auf höchstens 30 zusätzliche Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte», sagt Betreiber Ivo Kohler. Derzeit werde nur einer von zwei Plätzen benutzt - wenn mehr Camper kämen, würde man den zweiten auch öffnen, sagt Kohler. «Wir möchten keinen Ansturm von Touristen, damit es auf dem Platz und auch in den Dusche- und WC-Anlagen nicht zu eng wird», sagt Kohler. Mindestens bis zum 19. April geschlossen ist hingegen das Restaurant Rüssstübli mit Gartenbeiz. Offen für die Camper ist nur der Kiosk, wo Take away-Waren angeboten werden.

Die meisten Plätze im Aargau sind bis mindestens 19. April geschlossen. Das gilt unter anderem für den Platz in Bad Zurzach, sowie für die Campings Waldesruh in Mettauertal, Wiggerspitz in Aarburg und Bachtalen in Möhlin. Auf der Webseite des «Camping am Rhein» in Kaiseraugst steht: «Wir haben Winterpause - Eröffnung der Saison 2020 am 3. April.» Geht der Campingplatz beim Schwimmbad tatsächlich morgen Freitag auf? «Nein», sagt Betreiber Reto Demarmels auf Anfrage der AZ, «der Platz bleibt mindestens bis am 19. April geschlossen.» Für die Zeit danach werde man schauen, welche Vorgaben der Bundesrat im Zusammenhang mit der Coronapandemie mache.