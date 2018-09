Die Schulpflege nehme heute eine ausgleichende, integrierende Rolle zwischen Schule, Eltern und Gemeinderat wahr, erklärt Franco Corsiglia, Präsident des Verbandes der Aargauer Schulpflegen. «Sie hat damit auch eine sehr wichtige Funktion bei der Qualitätssicherung des Bildungsauftrages.»

Der Verband kritisiert weiter, dass die neuen Strukturen ohne Schulpflegen dazu führen würden, dass in Zukunft sämtliche Schulprobleme beim Gemeinderat landen, ohne dass in diesem sensiblen Bereich eine demokratische Instanz wie die Schulpflege zwischengeschaltet sei. So müsste sich der Gemeinderat künftig auch zu Promotionen äussern und diese bei allfälligen Elternrekursen rechtfertigen; der VASP sieht da viel Arbeit für Rechtsanwälte und hohe Kosten auf die Gemeinden zukommen.