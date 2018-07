In 9 der 13 Niederlassungen der Valiant im Aargau sollen nun die klassischen Schalter verschwinden. In Baden und Boniswil bereits innerhalb von zwölf Monaten. Zu einem späteren, noch nicht definierten Zeitpunkt, aber bis Ende 2021, in Beinwil am See, Gränichen, Gontenschwil, Oberentfelden, Unterkulm, Seengen und Suhr. Kein Schalter heisst nicht, dass die Filialen ganz dichtgemacht oder ohne Personal geführt werden. Die klassischen Kundenberater bleiben, arbeiten aber nur auf Voranmeldung.

Aus Aargauer Sicht gibt es eine gute Nachricht: Die Filialen Aarau, Reinach und Schöftland werden als Hauptgeschäftsstellen weitergeführt – mit klassischen Bankschaltern. (uhg)