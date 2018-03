Wirbelsturm als Auslöser

Er geht davon aus, dass ein Wirbelsturm massgebend dazu beitrug, dass sich der Ammonitenfriedhof bildete. Wenn ein solcher Hurrikan vor 160 Millionen Jahren auf die seichten Ozeanteile traf, entstand eine Sturmflut, die viel Wasser in die küstennahen Zonen des Meeres drückte. Als der Sturm vorüber war, floss dieses Wasser wieder ab in Richtung offenes Meer – und zwar in einem bodennahen Gegenstrom, wie der Geologe sagt. So wurden die Schalen der abgestorbenen Ammonitentiere, die am Boden lagen, zusammen mit Sand aufgewirbelt. Beides wurde laut Bitterli später in kleine Mulden am Grund des flachen Meeresteils geschwemmt, wobei die Schalen, die schwerer waren als der Sand, nach unten sanken. «Sie bildeten eine sogenannte Schalenlage, so könnte dieser Ammonitenfriedhof entstanden sein», erläutert der Geologe seine Theorie.