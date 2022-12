Verwaltungsgericht War die Maskenpflicht an der Aargauer Volksschule unverhältnismässig oder gar schädlich? Jetzt liegt das Urteil vor Aargauer Eltern, unterstützt vom Verein Lehrernetzwerk Schweiz, haben sich gegen die Maskenpflicht an der Primarschule und Oberstufe gewehrt. Das Verwaltungsgericht hat nun die Beschwerde geprüft. Zu welchem Schluss das Gericht gekommen ist und was der Anwalt der Eltern zum ganzen sagt.

Am 29. September 2021 haben 18 Schülerinnen und Schüler, vertreten durch ihre Eltern, eine Beschwerde gegen die Maskenpflicht an Aargauer Schulen eingereicht. Alex Spichale

Im Verlauf der Coronapandemie hat der Regierungsrat immer wieder unterschiedliche Schutzmassnahmen angeordnet. Per 1. September 2021 erliess er eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Von der Maskenpflicht ausgenommen war der Sportunterricht.

Gegen diese Allgemeinverfügung haben 18 Schülerinnen und Schüler, vertreten durch ihre Eltern und unterstützt vom Verein Lehrernetzwerk Schweiz, eine Beschwerde eingereicht. Sie finden die Massnahme unverhältnismässig, überflüssig, ja gar schädlich für die Kinder.

In ihrer 104-seitigen Beschwerde verlangten sie, die Maskenpflicht sei sofort aufzuheben. Für den Fall, dass das Urteil erst nach Aufhebung der Maskenpflicht gefällt wird, verlangten sie, den Beschluss der Regierung für rechtswidrig zu erklären.

War die Maskenpflicht an Schulen rechtswidrig?

Inzwischen hat sich das Aargauer Verwaltungsgericht mit der Masken-Klage befasst. Da die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler wegen der günstigen epidemiologischen Entwicklung Ende Oktober 2021 wieder aufgehoben wurde, mussten sich die Richter nur noch damit auseinandersetzen, ob der Regierungsbeschluss zur Maskenpflicht rechtswidrig war. Im Zentrum stand also die Frage, ob der Regierungsrat eine Maskenpflicht gar nicht erst hätte anordnen dürfen.

Im Urteil verweist das Verwaltungsgericht auf zwei Urteile des Bundesgerichts zur Maskenpflicht an Schulen von Ende November 2021. In beiden Fällen haben sich die höchsten Richterinnen und Richter mit der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse auseinandergesetzt und die dagegen erhobenen Beschwerden abgewiesen.

Bundesgerichtsurteile sind eindeutig

Zwar kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass die Maskenpflicht unbestrittenermassen ein Eingriff in die persönliche Freiheit sei. Gleichzeitig stellt das höchste Gericht klar, dass das Epidemiengesetz eine hinreichende Grundlage bilde, um eine Maskenpflicht an Schulen anzuordnen.

In den beiden Bundesgerichtsurteilen wird auch der wissenschaftliche Kenntnisstand im Herbst 2021 zusammengefasst. Die Bundesrichterinnen und Bundesrichter haben sich mit damals massgeblichen Studien zur Wirksamkeit der Massnahme, zur befürchteten Schädlichkeit von Masken und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten befasst.

Alle Coronamassnahmen hatten immer zum Ziel, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dass dies im öffentlichen Interesse liegt, hat das Bundesgericht bereits in früheren Urteilen bejaht. Wenn es um möglicherweise gewichtige Risiken gehe, könnten Abwehrmassnahmen nicht erst dann getroffenen werden, wenn wissenschaftliche Klarheit vorliege, so das Bundesgericht. Es könne angezeigt sein, rigorose Massnahmen bereits zu ergreifen, bevor es zu schweren Beeinträchtigungen komme.

Verwaltungsgericht klärt Grundsatzfrage nicht

Für die Grundsatzfrage zur Zulässigkeit der Maskenpflicht an Schulen liegt damit laut Verwaltungsgericht eine «gefestigte bundesgerichtliche Rechtssprechung» vor. Es bestehe kein weiterer Klärungsbedarf. Entsprechend fehle es an einem öffentlichen Interesse, die von den Aargauer Eltern «(erneut) aufgeworfenen Grundsatzfragen» gerichtlich zu beurteilen.

Es sei auch nicht gerechtfertigt, die Rechtmässigkeit der Maskenpflicht nach Massgabe des heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstands zu beurteilen. Die von den Eltern und dem Lehrernetzwerk nachgereichte Studie von Ende Mai 2022 dürfe deshalb nicht berücksichtigt werden.

Das Verwaltungsgericht tritt auf die Beschwerde der Aargauer Masken-Gegner nicht ein. Die Verfahrenskosten von 4238 Franken müssen die Eltern bezahlen.

Anwalt hält Weiterzug nicht für aussichtslos

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es könnte ans Bundesgericht weitergezogen werden. Dieser Entscheid liege beim Lehrernetzwerk Schweiz, sagt der Zürcher Anwalt Philipp Kruse, der die Klage verfasst hat. Aus juristischer Sicht erscheint ihm ein Weiterzug nicht aussichtslos. «Ich bin klar der Meinung, dass ein Gericht auch spätere Studien zum Thema berücksichtigen muss, sobald es um die Schadenswirkung der Maskenpflicht geht», sagt er.

Insbesondere, weil die massgebende Gesetzesnorm keinerlei Eingriffe in die physische Integrität zulasse und weil hier Kinder betroffen seien, welche als besonders schützenswert gelten. Würde ein Gericht feststellen, dass die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler rechtswidrig war, dürfte eine solche in Zukunft in vergleichbaren Situationen nicht mehr angeordnet werden.

Jérôme Schwyzer, Präsident des Lehrernetzwerks, sagt: «Keine Frage, dass wir das Urteil weiterziehen – wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.» Die Anwalts- und Verfahrenskosten übernimmt das Lehrernetzwerk, das sich über Spendengelder finanziert.