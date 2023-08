Urteil Ingo Malm wird in weiteren Fällen wegen Veruntreuung verurteilt, erhält aber keine härtere Strafe Das Obergericht hat den deutschen Arzt Ingo Malm zusätzlich zu einem früheren Urteil wegen Veruntreuung von Quellensteuern schuldig gesprochen. Damit ergeben sich für den Mediziner zwar weitere Verurteilungen, die Strafe erhöht sich aber nicht.

Der deutsche Arzt Ingo Rudolf Malm lebt seit fast zwei Jahren nicht mehr in der Schweiz. Bild: Philippe Rossier/Blick

Seit fast zwei Jahren lebt der deutsche Arzt Ingo Malm nicht mehr in der Schweiz und seit einiger Zeit hat er sich auch nichts mehr zuschulden kommen lassen. Dennoch hat das Aargauer Obergericht den mittlerweile 68-jährigen Mediziner in weiteren Fällen wegen Veruntreuung von Quellensteuern schuldig gesprochen. Dies zeigt ein Urteil, das am Dienstag veröffentlicht wurde.

Zuvor war das Bundesgericht zum Schluss gekommen, dass die Fälle im Zeitraum zwischen dem 1. März 2011 und dem 31. März 2012 nicht verjährt sind. Damals hatte Malm die Quellensteuer für ausländische Angestellte nicht korrekt abgeführt, sondern das Geld für den Betrieb seiner Praxis verwendet. Der Arzt anerkannte die Veruntreuung der Quellensteuer in diesem Zeitraum. Dafür sei eine Geldstrafe auszusprechen, beantragte er.

Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen eine unbedingte Freiheitsstrafe von drei Jahren. Dies wäre eine massive Strafverschärfung für Malm gewesen, der zuvor wegen Betrugs, Veruntreuung und Misswirtschaft zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und fünf Jahren Landesverweisung verurteilt worden war. Dazu kamen eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 80 Franken und einer Busse von 10000 Franken.

Das Aargauer Obergericht folgte aber der Argumentation von Malm und dessen Verteidiger André Kuhn. Bei den Veruntreuungsfällen handle es sich um einzelne Delikte, deshalb dürfe bei der Strafzumessung nicht der veruntreute Gesamtbetrag berücksichtigt werden. Malm wird zwar für weitere Veruntreuungen verurteilt, die Strafe bleibt aber gleich. Verteidiger Kuhn sagt, sein Mandant könne dies akzeptieren und werde das Urteil nicht anfechten.