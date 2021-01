Urteil im Messerstecherfall: Felix G. kommt per sofort frei und erhält 15'000 Franken, weil er zu lange im Gefängnis sass

Der heute 43-jährige Dominikaner, der 2014 an einem Raubüberfall in Killwangen beteiligt war, wird vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen. Das Bezirksgericht Baden ordnet zudem an, dass der Mann aus dem Gefängnis entlassen und für die sogenannte Überhaft finanziell entschädigt wird.