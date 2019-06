Wir waren natürlich alle sehr betroffen. Auch weil wir es so nicht erwartet haben. Und weil ich es wahrhaft niemandem gönne, in einer solch schwierigen Situation einen solchen Entscheid treffen zu müssen.

Landammann Urs Hofmann: Das wurde uns am Mittwochmorgen im Laufe einer auswärtigen Klausursitzung mitgeteilt.

Hat Sie der Entscheid überrascht?

Die Frage, wie es weitergeht und welche Entscheide Franziska Roth treffen würde, stand in den letzten Wochen natürlich im Raum. Auch vor dem Hintergrund der Kritik an Frau Roth aus ihrer eigenen beziehungsweise ihrer ehemals eigenen Partei. Aber dass sie sich so entscheidet, war für uns alle im Regierungsrat eine Überraschung.

Was ging Ihnen spontan durch den Kopf, als Sie es erfuhren?

Ich dachte, dass es Franziska Roth wohl wirklich nicht gut geht. Ich persönlich und der Regierungsrat hatten ein gutes Verhältnis mit ihr. Was jetzt passierte, bedrückt mich. Wie gesagt: Ich gönne es niemandem, unter solchen Umständen zurücktreten zu müssen. Ich wünsche Frau Roth alles Gute und gute Besserung.

Die Möglichkeit eines Rücktritts stand vorher schon im Raum. Hat sich die Regierung schon überlegt, was geschieht, wenn ...?

Frau Roth ist seit Mitte letzter Woche krank. Da haben wir uns natürlich schon Gedanken gemacht, wie wir uns bei einer allfälligen längeren Absenz organisieren. Baudirektor Stephan Attiger ist ihr Stellvertreter. Er übernimmt jetzt das Departement. Er sprach gestern schon im Grossen Rat in Vertretung von Frau Roth bei der Behandlung der Themen ihres Departements in der Kantonsrechnung 2018.