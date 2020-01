Urs Hofmann über die wichtigsten Momente seiner Amtszeit – beim Fall Rupperswil versagt ihm die Stimme

Seine Amtszeit begann mit einem tragischen Verbrechen. Noch bevor Urs Hofmann am 1. April 2009 sein Amt als Regierungsrat und Justizminister antrat, war am 4. März in Rieden bei Baden das 16 Jahre alte Aupair-Mädchen Lucie Trezzini ermordet worden. Von einem vorbestraften jungen Mann.

«Das war ein schwieriger Einstieg», sagt Urs Hofmann heute. Auch, weil dem damals frisch gewählten Regierungsrat klar wurde: «Dass man im Bereich der Bewährungshilfe und des Strafvollzugs nicht optimal aufgestellt war.»

Hofmann hat viele Veränderungen angestossen. Und er hat nichts vergessen. «Noch heute habe ich das eine oder andere Mal brieflich Kontakt mit den Eltern von Lucie», sagt er in TeleM1-Sendung TalkTäglich am Mittwochabend.

«Das geht nicht spurlos an einem vorbei»

Fast sieben Jahre später passiert im Aargau eines der grausamsten Verbrechen des Landes, das die ganze Schweiz erschüttert und Monate lang in Atem hält. Am 21. Dezember 2015 begeht Thomas N. in Rupperswil einen Vierfachmord, rund fünf Monate später wird er gefasst. Später stellt sich heraus, dass der Mörder weitere Taten geplant hatte.

Die Erinnerungen an diese Zeit bringen Urs Hofmann sichtlich aus der Fassung. Ihm versagt immer wieder die Stimme, als er sagt: «Das geht nicht spurlos an einem vorbei.»