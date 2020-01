Urs Hofmann: «12 Jahre als Regierungsrat sind eine gute Zeit» – bis im Herbst hat er noch einiges vor

In einem knappen Communiqué teilte die Staatskanzlei gestern mit, was von vielen erwartet worden war: Nämlich dass Justiz-, Polizei- und Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (SP) nach drei Legislaturen am 18. Oktober nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen des Regierungsrats antritt. Die anderen Regierungsräte, Landammann und Finanzdirektor Markus Dieth (CVP), Energie- und Baudirektor Stephan Attiger (FDP), Bildungsdirektor Alex Hürzeler (SVP) und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati (SVP), treten nochmals an. Damit kommt es am 18. Oktober lediglich zu einer Vakanz. Vor einem Jahr sagte Urs Hofmann mit Blick auf die Wahlen 2020, altershalber könne er nochmals antreten, müsse aber nicht. Jetzt hat er sich entschieden. Es seien nicht gesundheitliche Gründe, die ihn dazu bewogen haben, sagt Hofmann, aber: «12 Jahre als Regierungsrat sind eine gute Zeit. Wäre ich acht Jahre jünger, wäre eine vierte Legislatur eine echte Option gewesen. So aber trete ich nicht nochmals an.» Urs Hofmanns Karriere in Bildern

Spekulationen, er hätte wieder antreten und nach zwei Jahren den Rücktritt geben können, damit seine Partei mehr Zeit hat, um seine Nachfolge aufzugleisen, weist er zurück: «Wenn ich nochmals angetreten wäre, dann für vier Jahre. Es entspräche nicht meinem Naturell, für eine neue Legislatur anzutreten, in der Absicht, sie nicht zu vollenden.» Was er in einem Jahr machen wird, könne er noch nicht sagen. Er habe schon gewisse Vorstellungen, will aber noch nicht darüber reden: «Ich konnte bis jetzt im weiteren Bekanntenkreis gar nicht darüber sprechen. Jetzt kann ich es und werde es auch tun und meine weitere Zukunft planen. Ich habe ja noch knapp ein Jahr Zeit dafür.» Keine Angst, als «lame duck» zu gelten? Den Entscheid habe er bewusst früh gefällt und kommuniziert, damit seine Partei für die Nachfolgekandidatur genug Zeit hat. Dass er jetzt zur «lame duck» werden könnte, befürchtet er nicht: «Ich gedenke, in diesem Jahr noch einige Nägel einzuschlagen.» Projekte hat er viele. Sein Ziel ist, noch 2020 die geplante Asylgrossunterkunft aufzugleisen. Und schon in den nächsten Monaten kommt das neue Polizeigesetz ins Parlament. Bis Ende Jahr soll auch der Baukredit für das neue Polizeigebäude in die Anhörung gehen. Mord an Lucie Trezzini und Vierfachmord waren Zäsuren Hofmann will noch die Integrationsagenda weiterentwickeln, lässt das Aargauer Polizeisystem evaluieren, prüft Optionen für die Weiterentwicklung des Jugendheims Aarburg und bereitet eine neue Anhörungsvorlage für eine Verlängerung des Hightech-Zentrums in Brugg vor, um nur einige Geschäfte zu nennen. In bisher elf Jahren Regierungstätigkeit hat Hofmann viel erlebt. Zu seinen schwierigsten Zeiten zählte gewiss die Zeit nach dem Mord an der 16-jährigen Lucie Trezzini, der unmittelbar vor seinem Amtsantritt 2009 geschehen war. Und 2015 der Vierfachmord von Rupperswil, der mit aufwendigster und akribischster Polizeiarbeit geklärt werden konnte. Die Morde und das Leid der Angehörigen gingen Hofmann sichtlich auch menschlich sehr nahe. Kaum im Amt, hatte er eine schon zuvor vom Parlament verabschiedete Gemeindereform zu vertreten. Weil sie einen Passus enthielt, wonach eine Gemeinde zur Fusion gezwungen werden könnte, ergriff die SVP erfolgreich das Referendum.

