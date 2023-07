Urlaub im Grünen Ohne Stau und stundenlange Anfahrt: Der Aargau hat zehn tolle Campingplätze – der grosse Vergleich Wer schnell in den Ferien sein will, dem bieten sich auch im Aargau schöne Plätze zum Campen. Wir haben die 10 Campingplätze unter die Lupe genommen und Parameter wie die Infrastruktur, die Preise oder das Angebot für die Kinder bewertet.

Mit den warmen Temperaturen kommt immer mehr die Lust auf, das Zelt zu packen oder den Camper einzurichten und loszufahren. Doch genau das Fahren wird immer mühsamer: Es ist verbunden mit viel Stau, mit gefährlichen Strassen (und Strassenteilnehmern) und kostet dazu viel Energie.

Doch das muss eigentlich nicht sein: Schon wenige Kilometer weg von zu Hause kann sich das schönste Campingparadies zeigen. Wir haben für Sie die 10 Campingplätze im Aargau besucht und die wichtigsten Parameter zusammengestellt.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★★★

Preis/Leistung ★★★☆☆

Sanitäre Anlagen ★★★★★

Shop/Kiosk ★★☆☆☆

Restaurant ★★★★☆

Angebot für Kinder ★★★☆☆

ÖV-Anbindung ★★★☆☆

Der Campingplatz (50 Touristenplätze, 35 Saisonplätze) liegt direkt an der Autobahnausfahrt Aarburg und ist somit ideal für Durchreisende. Trotz der Nähe zur Autobahn liegt der Platz im Grünen, direkt an der Aare und an der kleineren Wigger sowie neben dem Schwimmbad. Auch das Städtchen Aarburg liegt in Gehdistanz. Der Platz bietet ein ebenes Rasenareal mit Schatten spendenden Bäumen.

Der Campingplatz Wiggerspitz in Aarburg liegt perfekt an der Autobahn A1 ... Bild: Christine Wullschleger ... und trotzdem nah am Grünen: direkt an der Aare und am Hausberg Born. Bild: Christine Wullschleger Der Platz ist gut ausgestattet mit Abwaschanlagen und Waschmaschine/Tumbler. Bild: Christine Wullschleger Das Camping-Beizli ist während der Saison täglich von 7.30 bis 22 Uhr geöffnet. Bild: Christine Wullschleger

Der Platz bietet Dreisterne-Komfort mit Duschen, Toiletten und Waschbecken. Es gibt eine Abwaschzone fürs Geschirr sowie ein Kleiderwaschbecken, Waschmaschine und Tumbler. Ausguss für chemische Toiletten sowie eine Entsorgungsstation für Motorcaravans und Mülltrennung sind vorhanden. Auch Gasflaschen werden verkauft.

Das Camping-Beizli ist während der Saison täglich geöffnet. Hier können die Camper jeden Morgen frisches Brot beziehen. Der Aufenthaltsraum ist mit Bänken, Tischen, TV und Schwedenofen ausgestattet, draussen gibt es zudem eine Feuerstelle.

Für die Kinder hat es einen Spielplatz, allerdings ist das Spielen mit Hartbällen und Frisbees verboten. Das Schwimmbad liegt direkt neben dem Campingplatz, Campinggäste haben vergünstigte Eintrittspreise. Das Städtchen Aarburg ist in Gehdistanz erreichbar, von dort besteht eine gute ÖV-Anbindung. Zudem ist das Gebiet schön zum Spazieren oder Wandern, das berühmte 1000er-Stägli auf den Hausberg Born liegt ebenfalls nahe. Die Bushaltestelle ist 750 Meter entfernt.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★★★

Preis/Leistung ★★★★☆

Sanitäre Anlagen ★★★★★

Shop/Kiosk ★★☆☆☆

Restaurant ★★★★★

Angebot für Kinder ★★★★★

ÖV-Anbindung ★☆☆☆☆

Der Platz (165 Plätze) liegt im Reusstal direkt am Fluss in einem ebenen Gelände mit einigen Bäumen. Zudem ist das schmucke Städtchen Bremgarten nahe und ein Ausflug zum Freiämter Sagenweg oder an den Reuss-Sandstrand lohnt sich ebenfalls.

Das Restaurant Reussstübli ist ein beliebter Treffpunkt. Hier gibt es auch einen kleinen Kiosk mit dem Nötigsten für den täglichen Gebrauch. Bild: Christine Wullschleger Auf dem Platz gibt es viele Dauerstellplätze, die oft schon seit Jahren bestehen und gepflegt werden. Bild: Christine Wullschleger Der Spielplatz bietet viele verschiedene Spielmöglichkeiten, daneben gibt es noch einen Pool. Bild: Christine Wullschleger Die Feuerstelle liegt direkt an der Reuss und kann von den Campinggästen genutzt werden. Bild: Christine Wullschleger Im Sommer ist die Wiese an der Reuss jeweils ein beliebter Badeort, für Campinggäste und Auswärtige. Bild: Christine Wullschleger

Das Restaurant Reussstübli wird während der Saison betrieben und ist jeweils sehr beliebt. Hier trifft man sich für einen Schwatz oder auf einen Jass. In unmittelbarer Nähe des Platzes gibt es auch Feuerstellen sowie einen gut ausgebauten Grillplatz.

Für die Kinder gibt es einen tollen Spielplatz, der direkt neben dem Restaurant liegt. Zudem können die Kinder dort auch in einem Pool baden. Daneben gibt es noch eine Spielwiese, die für alle möglichen Arten der Freizeitgestaltung genutzt werden kann. Da der Platz jedoch direkt an der Reuss liegt, ist vor allem mit kleinen Kindern Vorsicht geboten.

Wer mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist, muss rund 30 Minuten Fussweg bis zur nächsten Bushaltestelle in Kauf nehmen.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★★★

Preis/Leistung ★★★☆☆

Sanitäre Anlagen ★★★★☆

Shop/Kiosk ★★★☆☆

Restaurant ★★☆☆☆

Angebot für Kinder ★★★☆☆

ÖV-Anbindung ★☆☆☆☆

Das Naturistengelände Chläb (ca. 60 Plätze) liegt am Südhang des Aargauer Jura. Das natürliche Gelände bietet einen schönen Ausblick auf das Mittelland und die Alpen und zudem hat es auf dem Gelände eigenes Quellwasser. Der Eintritt ist allerdings nur mit einem gültigen Naturisten-Ausweis erlaubt.

Die Terrasse liegt im Zentrum des Campingplatzes «Chläb». Sie grenzt an das Clubhaus mit Bistro (links im Bild). Bild: Valentin Hehli Vom Platz aus haben die Camper eine tolle Aussicht. Bild: Valentin Hehli

Die sanitären Anlagen sind in einem guten Zustand, Waschmaschine und Tumbler ebenfalls vorhanden. Im kleinen Kiosk können Knabbereien, Getränke und Glace gekauft werden. Meist wird am Wochenende auch ein kleines Restaurant betrieben. Das Clubhaus hat einen Aufenthaltsraum mit einer Gästeküche.

Das Schwimmbad ist solarbeheizt und kann benutzt werden, allerdings gibt es keine Badeaufsicht. Ein Kinderspielplatz mit Sandkasten, Schaukel, Rutschbahn, Kletterbaum und Trampolin ist ebenfalls vorhanden. Zudem gibt es einen Beach-Volleyball-Platz, einen Badmintonplatz, Bogenschiessen, Tischtennis und Kubb.

Blick von der Terrasse auf den Swimmingpool, das Herzstück der Anlage. Bild: Valentin Hehli Auf dem Platz gibt es Feuerstellen und einen Erdbackofen. Bild: Valentin Hehli Die Terrasse (Bild links oben) liegt im Zentrum des Campingplatzes «Chläb». Sie grenzt an das Clubhaus mit Bistro. Vom Platz aus haben die Camper eine tolle Aussicht. Der Pool ist das Herzstück der Anlage.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★☆☆

Preis/Leistung ★★★★☆

Sanitäre Anlagen ★★★★☆

Shop/Kiosk ★★☆☆☆

Restaurant ☆☆☆☆☆

Angebot für Kinder ★★★☆☆

ÖV-Anbindung ★★★★☆

Der Platz (ca. 80 Plätze) befindet sich neben dem Naturschutzgebiet Bachtalen, eingebettet in die flache Rheinlandschaft in der Nähe Rheins.

2015 wurde ein Multifunktionshaus mit einem gut ausgestatteten Sanitärbereich neu eröffnet. Darin befindet sich auch ein beheizbarer Aufenthaltsraum. Auch eine Entsorgungsstation für Grauwasser und Toilettenkassetten ist vorhanden. Im kleinen Kiosk gibt es eine Auswahl an Lebensmitteln und Getränken, Brot und Brötchenservice in der Hauptsaison.

Der Campingplatz in Möhlin befindet sich neben dem Naturschutzgebiet Bachtalen. Bild: Christine Wullschleger Einige Plätze wurden zu einem kleinen Paradies umgebaut. Bild: Christine Wullschleger Auf dem kleinen Spielplatz können sich die Kinder austoben. Neben dem Platz befindet sich das Schwimmbad. Bild: Christine Wullschleger Das Multifunktionshaus wurde vor einigen Jahren neu gebaut und bietet alles, was der Camper braucht. Bild: Christine Wullschleger/Aargauer Zeitung

Auf dem Platz gibt es einen kleinen Spielplatz. Das Schwimmbad Bachtalen grenzt direkt an den Campingplatz, dort gibt es auch ein Restaurant.

Tagesausflüge nach Basel oder auch Zürich sind mit dem ÖV gut möglich, auch Fahrradtouren bieten sich an. Ausflugsmöglichkeiten gibt es mit dem Naturreservat, der Rheinschifffahrt oder der Brauerei Feldschlösschen einige.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★★★

Preis/Leistung ★★★★☆

Sanitäre Anlagen ★★★★★

Shop ★★☆☆☆

Restaurant ★★★☆☆

Angebot für Kinder ★★★★☆

ÖV-Anbindung ★★★☆☆

Der Platz liegt eingebettet in einer idyllischen Juralandschaft direkt am Waldrand, etwas abseits des Dorfes Wil. Da er in eine Hanglage gebaut ist, bietet sich von hier eine tolle Aussicht.

Der Platz ist ausgestattet mit modernen Sanitärräumen mit Wickelraum, Aufenthaltsraum mit Kochmöglichkeiten und dazu einem Grillplatz, Waschmaschine, Tumbler und Trockenraum. Auch gibt es ein Gasdepot mit Campinggaz, eine Entsorgungsstation sowie eine Camper-Servicestation sind vorhanden. Im Shop kann das Nötigste eingekauft werden, das Selbstbedienungsbistro mit Sonnenterrasse lädt zum Geniessen ein.

Vom Camping Waldesruh aus hat man einen tollen Ausblick ins Mettauertal. Bild: Nadine Böni/Archiv

Für die Kinder gibt es ein «Indoor-Kids-Paradies» mit vielen Spielsachen und einen Kinderspielplatz mit Planschbecken, Spiel- und Sportplatz für Ballspiele. Der Platz liegt direkt an einem Wanderweg und auch der ausgeschilderte Nordic-Walking-Trail Mettauertal führt am Platz vorbei. Rund 850 Meter sind es bis zur nächsten Bushaltestelle.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★★☆

Preis/Leistung ★★★★☆

Sanitäre Anlagen ★★★★★

Shop ★☆☆☆☆

Restaurant ★★★★☆

Angebot für Kinder ★★★★☆

ÖV-Anbindung ★★★★☆

Der Platz (25 Touristenplätze, dazu noch Dauerstellpätze) befindet sich direkt neben dem Schwimmbad auf einer flachen Wiese umgeben von einigen Bäumen. Der Bahnhof ist ebenfalls in der Nähe (die Züge sind teilweise gut hörbar), Ausflüge mit dem öffentlichen Verkehr sind kein Problem.

Die beiden Platzwarte begrüssen die Gäste freundlich und bewirten das Restaurant mit viel Herzblut. Einen Shop gibt es nicht, eine Zahnbürste oder Zahnpasta sind aber trotzdem erhältlich.

Der Spielplatz befindet sich gleich beim Eingang und bietet für die kleinen und grösseren Kinder etwas. Es gibt einen Tischtennistisch und eine überdeckte Pergola. Im Sommer werden hier auch verschiedene Konzerte und Events organisiert. Von hier aus lassen sich aber auch viele Ausflüge unternehmen, der Bahnhof ist ungefähr nach 15 Minuten Fussmarsch zu erreichen.

Der Campingplatz in Frick liegt direkt neben dem Schwimmbad. Bild: Christine Wullschleger Es gibt einen grossen Spielplatz mit einem überdachten Platz. Bild: Christine Wullschleger Drinnen sind die Tische stilvoll gedeckt. Bild: Christine Wullschleger

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★☆☆

Preis/Leistung ★★★★★

Sanitäre Anlagen ★★★☆☆

Shop ★☆☆☆☆

Restaurant ★★★★☆

Angebot für Kinder ★★★★☆

ÖV-Anbindung ★★★★★

Der Camping (30 Plätze für Wohnmobile, 85 Zeltplätze) und das Schwimmbad liegen in einem Naturschutzgebiet direkt am Rhein. Auf den grossen Pappeln brüten im Frühling die Störche.

Stromanschluss für Wohnwagen/Wohnmobile ist vorhanden, für Zelte stehen keine Stromanschlüsse zur Verfügung. Heisses Wasser zum Duschen und Waschen ist ebenfalls vorhanden. Die sanitären Anlagen sind in die Jahre gekommen, aber sauber und gepflegt. Auch eine Abwaschstation sowie Waschmaschine und Tumbler sind vorhanden.

Es gibt einen kleinen Kiosk sowie ein herziges Badibeizli. Für die Campinggäste stehen die grosse Spielwiese, das Fussball- und Volleyballfeld, der Grill- und Picknickplatz sowie das Schwimmbad zur freien Verfügung. Kleine Kinder müssen jedoch ständig beaufsichtigt werden, da der Rhein und das Schwimmbad sehr nah sind. Zudem gibt es die Möglichkeit für Tischtennis, Freiluftschach oder Tischfussball. Im Sommer werden jeweils diverse Events organisiert.

Die römischen Ruinen Augusta Raurica sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar. Die Stadt Basel ist in 15 Minuten mit dem ÖV zu erreichen. Der Platz befindet sich zudem an einem Wander- und Fahrradweg.

Der Camping Kaiseraugst liegt in einem Naturschutzgebiet idyllisch gelegen direkt am Rhein. Bild: Christine Wullschleger Hier kann man ohne Probleme im Rhein baden – wenn man die nötigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Bild: Christine Wullschleger Im Badibeizli finden die Gäste ein vielseitiges Angebot. Bild: Christine Wullschleger Hier gibt es auch einen kleinen Kiosk mit dem Nötigsten. Bild: Christine Wullschleger Das Schwimmbad befindet sich direkt neben dem Campingplatz. Bild: Kenneth Nars (Archiv)

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★☆☆

Preis/Leistung ★★☆☆☆

Sanitäre Anlagen ★★★★★

Shop ★★★★★

Restaurant ★★★★★

Angebot für Kinder ★★★★★

ÖV-Anbindung ★★★★★

Der Platz (91 Temporär- und Dauerplätze für Zelte und Wohnwagen, 37 Ferien-Zeltparzellen und 5 Ferien-Wohnwagenplätze) liegt direkt neben dem Strandbad am Hallwilersee auf einem ebenen Wiesengelände. Dort gibt es eine grosse Liegewiese mit vielen Bäumen. Beim Strandbad gibt es eine Bushaltestelle.

Der Campingplatz in Tennwil liegt direkt am Hallwilersee. Bild: Christine Wullschleger Für Kinder gibt es diverse Spielmöglichkeiten. Bild: Christine Wullschleger Das Restaurant ist gross und bietet verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Bild: Christine Wullschleger Die sanitären Anlagen und Abwaschmöglichkeiten sind vorhanden, sauber und gepflegt. Bild: Christine Wullschleger

Sanitäranlagen mit Kühltruhen, Waschmaschinen, WC, Duschanlagen und Geschirrabwaschanlagen – alles vorhanden. Alle Dauerplätze verfügen über einen Stromanschluss. Im Laden werden lokale Frischprodukte und die wichtigsten Campingartikel verkauft. Zudem gibt es ein Selbstbedienungsrestaurant. Die Parzellen sind eher teuer im Aargauer Vergleich (Wohnwagen 32 Franken pro Nacht, Zeltplatz 24 Franken, dazu kommt der Eintritt pro Person), allerdings wird hier auch sehr viel geboten, also total gerechtfertigt.

Der Platz liegt direkt neben dem Arbeiterstrandbad, wo es einen Sprungturm, Wasserspiel und einen Kinderspielplatz gibt. Zudem können von hier aus Ausflüge auf dem Hallwilersee, zum Schloss Hallwyl oder auf den Eichberg unternommen werden. Es gibt diverse Wandermöglichkeiten und Velorouten. Ein Tischtennistisch und ein Volleyballfeld laden zum Spielen ein, es gibt eine Grillstelle und Boote können gemietet werden.

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★☆☆

Preis/Leistung ★★★☆☆

Sanitäre Anlagen ★★★☆☆

Shop ☆☆☆☆☆

Restaurant ☆☆☆☆☆

Angebot für Kinder ☆☆☆☆☆

ÖV-Anbindung ★★★★★

In der Bremgarter Unterstadt, direkt an der Reuss gelegen und gleich gegenüber der Bremgarter «Welle», liegt der Campingplatz Bleiche. Der Platz verfügt über ein ebenes Wiesengelände mit grossen Bäumen und liegt direkt an der Reuss.

Der Einstern-Platz hat eine Waschmaschine sowie sanitäre Anlagen. Die Dauerplätze haben jedoch keinen Stromanschluss, die Touristenplätze hingegen schon. Es gibt Badestellen im Fluss sowie die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen oder Kanu/Kajak/SUP zu fahren oder zu surfen.

Die Altstadt von Bremgarten ist in wenigen Minuten erreichbar. Dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Der Bahnhof ist in zehn Minuten zu Fuss erreichbar, die Altstadt in rund fünf Minuten. Auf dem Platz selbst ist nichts vorhanden, auch kein Spielplatz. Der Platz ist ideal für Ruhesuchende und Naturliebhaber.

Der Campingplatz Bleiche in Bremgarten liegt direkt an der Reuss. Bild: Christine Wullschleger Es gibt viele Dauerstellplätze an ruhiger Lage. Bild: Christine Wullschleger Aber auch für Touristen hat es Platz. Bild: Christine Wullschleger Wer Ruhe sucht, ist hier genau richtig. Bild: Christine Wullschleger In diesem Gebäude befinden sich die sanitären Anlagen und Abwaschmöglichkeiten. Bild: Christine Wullschleger

Infrastruktur (Küche, Abwaschstationen, Waschmöglichkeiten) ★★★☆☆

Preis/Leistung ★★★☆☆

Sanitäre Anlagen ★★★☆☆

Shop ★★☆☆☆

Restaurant ★★★★☆

Angebot für Kinder ★★★☆☆

ÖV-Anbindung ★★★★★

Der Campingplatz liegt direkt am Rheinufer an der Grenze Schweiz-Deutschland. Zu Fuss sind der Bahnhof und das Zentrum von Bad Zurzach in rund zehn Minuten erreichbar. Zudem gibt es auch eine Busverbindung zum Campingplatz.

Im Restaurant kann man sich verköstigen, daneben gibt es auch noch einen Kiosk. Die sanitären Anlagen wirken zwar provisorisch und befinden sich in einem Container, allerdings hat es alles, was man braucht.

Der Spielplatz für die Kinder ist eher klein und in die Jahre gekommen. Dafür gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten in und rund um Bad Zurzach. So gibt es beispielsweise das Papa-Moll-Land oder das Thermalbad, neben dem Platz liegt das Regibad.