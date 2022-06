Spitzenmedizin Fallzahlen nicht erreicht: Kantonsspital Baden verliert Leistungsauftrag für die Behandlung von Lebertumoren

Vor acht Jahren kam es am Kantonsspital Baden (KSB) zu einem Chefarztwechsel in der Chirurgie. Deshalb erreichte das Spital in jenem Jahr die geforderten Mindestfallzahlen bei der Behandlung von Lebertumoren nicht. Dies führt nun dazu, dass das KSB den Leistungsauftrag für solche Eingriffe verliert.