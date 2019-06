Die Weltbevölkerung wächst und damit auch die Abfallberge. Doch die Abfallmenge steigt nicht nur gesamthaft, sondern auch pro Kopf. Laut dem Schweizerischen Bundesamt für Umwelt (BAFU) lag die Menge der Siedlungsabfälle 2017 bei 703 kg pro Person. Dies waren 100 kg mehr als noch 1990.

Besonders der Verbrauch an Kunststoffen und damit auch der Anteil an Kunststoffabfällen am Haushaltskehricht sei in den letzten Jahren gestiegen. Allein in den Weltmeeren sollen 140 Millionen Tonnen Plastik treiben. In der Schweiz konnten der Energieverbrauch und der Ausstoss an Schadstoffen durch hohe Entsorgungsstandards und technische Massnahmen verringert werden. Das Separatsammelsystem für PET-Getränkeflaschen ist ein gutes Beispiel. Über eine Ausweitung des Sammelsystems auf weitere Kunsstoffe wurde bereits nachgedacht. Auf der Hand liegen die Lösungen jedoch nicht.

Auch wenn Entsorgungsmassnahmen verbessert werden können, problematisch bleiben Abfallmengen laut BAFU jedoch wegen des hohen Ressourcenverbauchs weiterhin. Wer sich nun entschliesst den eigenen Abfallberg zu reduzieren, hat es beim Einkauf in einem gewöhnlichen Supermarkt schwer. Der Rucola kommt im mit Folie überzogenen Plastikkorb, die Milch im Tetra-Pack und auch die Teigwaren gibt es nur verpackt.

Wer nach einer Alternative sucht, wird im Aargau an drei Standorten fündig. In Aarau, Baden und Widen haben sich drei Geschäfte der Idee des unverpackten Lebensmittelverkaufs verschrieben. Hier wird die Ware in wiederverwertbaren Behältern angeboten und es wird weitestgehend auf Plastik verzichtet. Die Produkte werden vom Kunden selber abgefüllt – in eigene Behälter, die sie von zu Hause mitbringen. Dafür eignen sich Einmachgläser, Tupperware und ähnliches.

Ein weiterer Vorteil dabei: Kann der Kunde die Produkte selber abfüllen, entscheidet er selbst, wie viel er kauft. Damit dürfte er auch die Lebensmittelverschwendung klein halten.

Wer einmal den Wocheneinkauf machen möchte, ohne anschliessend Verpackungen im Kehricht entsorgen zu müssen, kann das im Aargau in diesen drei Geschäften tun.

Aarau - Unverpackt