Unterstützung Römisch-Katholische Landeskirche spendet 25'000 Franken nach Auw und Burkina Faso Der Kirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche spricht 10'000 Franken für die Franziskaner-Schwestern von Maria-Hilf in Auw und ihre weltweiten Wirkungsstätten sowie 15'000 Franken für den Verein «Zukunft für Burkina Faso» und dessen Schulprojekt.

Im Jahr 2021 hat die Katholische Landeskirche Aargau eine neue Website lanciert: Unter kirchensteuern-sei-dank.ch kann eingesehen werden, wohin die Kirchensteuern fliessen. 86 Prozent der Kirchensteuern bleiben in der jeweiligen Pfarrei, heisst es auf der Internetseite. Die Katholische Kirche im Aargau helfe aber auch Menschen in Not und ermöglicht unter anderem Bildungsprojekte im In- und Ausland.

Seit dem vergangenen Jahr werden einerseits Langzeitprojekte unterstützt und andererseits einmalige Beiträge gesprochen – «insbesondere für die Nothilfe und Katastrophenhilfe», wie es in einer Medienmitteilung der römisch-katholischen Landeskirche Aargau heisst.

Das Zimmer der Heiligen Maria Bernarda in ihrem Geburtshaus in Auw. Eddy Schambron

Für das Jahr 2022 spendet die spendet sie insgesamt 25'000 Franken. Auch «als Zeichen der weltweiten Solidarität», wie es die Landeskirche in ihrer Medienmitteilung formuliert.

Bereits zum dritten Mal hintereinander hat sich der Kirchenrat entschieden, die Missionsprokur der Franziskaner Missionsschwestern in Auw zu unterstützen. Diese ist von der Heiligen Maria Bernarda gegründet worden. Die Landeskirche spendet Mal 10’000 Franken für die Unterstützung. Diese Frauenkongregation ist weltweit in verschiedenen Projekten engagiert. Neben der finanziellen Unterstützung sei die Spende ein Beitrag zur Präsenz der Schwestern im Aargau, die durch die Heilige Bernarda traditionell mit dem Kanton verbunden sind, schreibt die Landeskirche.

Hilfe für Schulbau in Burkina Faso

Ebenso spendet der Kirchenrat dem Verein «Zukunft für Burkina Faso», der seit vielen Jahren von den Kirchgemeinden Boswil-Kallern sowie Muri unterstützt wird, einen Beitrag von 15’000 Franken.

Der Kirchenrat spendet auch für Projekte in Burkina Faso. Symbolbild: Keystone

In diesem von der Landeskirche langfristig mitfinanzierten Projekt zur humanitären Hilfe stehe derzeit die Realisierung von zwei Schulzentren in Ouahigouya an, für die eine Schulleitung fest angestellt wird. Den benachteiligten Kindern in dieser Stadt im Norden von Burkina Faso werde dank diesem Projekt die Schulbildung oder Berufsausbildung ermöglicht. (cri)