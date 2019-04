Der Dienstagmorgen begann mit einem politischen Knall: Regierungsrätin Franziska Roth trat aus der SVP aus und führt ihr Amt fortan als Parteilose weiter. Das gab Roth an einer eigens einberufenen Medienkonferenz bekannt. Die Partei habe sie mit diffusen Vorwürfen eingedeckt und sie quasi zum Rücktritt gezwungen, sagte Roth.

Die SVP ihrerseits schiesst scharf zurück und stellt der Regierungsrätin ein vernichtendes Urteil aus. Es mangle ihr an "Willen, Interesse und Talent", schreibt die Partei. "Die SVP Aargau muss anerkennen, dass sie das Leistungsvermögen von Franziska Roth falsch eingeschätzt hat und bittet die Aargauerinnen und Aargauer um Entschuldigung für diese im Jahr 2016 beschlossene Nomination", so der Wortlaut in der Medienmitteilung.

Das Tischtuch zwischen der Partei und Franziska Roth ist zerschnitten. Lange Zeit aber stärkte die Aargauer SVP ihrer Regierungsrätin den Rücken. Auch als es erste Kritik seitens Parteien und Grossrat an Roths Arbeit als Gesundheitsvorsteherin absetzte. Wann sich der Wind drehte, und sich die SVP gegen Roth stellte, sehen Sie in der folgenden Infografik.