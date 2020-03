Unterricht aus der Ferne löst im Aargau viel Unsicherheit aus – Lehrer, Schüler und Eltern sind gefordert

Die Aargauer Schülerinnen und Schüler haben wegen der Coronakrise inzwischen seit zwei Wochen kein Klassenzimmer mehr von innen gesehen. Die Schulen befinden sich in der Phase 2, jenem Zeitraum, in dem die Schülerinnen und Schüler das bereits Gelernte repetieren. Sie sind mit Arbeitsmaterial versorgt und stehen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt.

Am 20. April geht der Unterricht weiter, aber wahrscheinlich nicht im Schulhaus. «Wir gehen stark davon aus, dass die Schulen nach den Frühlingsferien noch geschlossen bleiben werden, weshalb wir jetzt den Fernunterricht, die Phase 3, vorbereiten», sagt der Co-Präsident des Aargauer Schulleiterverbands, Philipp Grolimund. Die Schulen klären derzeit etwa ab, wie die Schülerinnen und Schüler technisch ausgerüstet sind, und wo bei der Infrastruktur Bedarf besteht. Für vieles aber warten sie auf Rahmenbedingungen durch den Kanton. Am Mittwoch haben Vertreter der Schul- und Lehrerverbände sowie des Bildungsdepartements (BKS) diese diskutiert. Noch sind Fragen zum weiteren Verlauf offen, beispielsweise, wie Übertritte und Notengebung gestaltet werden. «Es drängt, wir brauchen die Vorgaben möglichst bald, damit die Schulen in drei Wochen bereit sein können», so Grolimund. Laut BKS wird über das weitere Vorgehen am kommenden Montag kommuniziert.

Lehrerinnen, Schüler und Eltern sind gefordert

Die Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht «imedias» der Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) begleitet die Aargauer und Solothurner Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung mit Weiterbildungs- und Beratungsangeboten. Mit der Coronakrise hat die Anlaufstelle noch an Bedeutung gewonnen. Das Beratungstelefon läutet dauernd, sagt Claudia Fischer, Dozentin an der PH FHNW und Leiterin der Beratungsstelle. «Praktisch von einem Tag auf den anderen müssen die Schulen aus der Ferne unterrichten, dabei sind noch nicht alle bereit, das digitalisiert anzubieten», so Fischer. Ein Glück sei, dass die Digitalisierung an den Aargauer Schulen angelaufen und teilweise weit fortgeschritten ist. Dies, weil nach den Sommerferien der Lehrplan 21 eingeführt wird und damit das Fach Medien und Informatik. «Flächendeckend umgesetzt ist die Digitalisierung an den Schulen aber noch nicht.»