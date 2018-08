Am Mittwoch hat es die 161-seitige Urteilsbegründung zum Fall Rupperswil verschickt. Bei der mündlichen Urteilseröffnung im März hatte Gerichtspräsident Daniel Aeschbach (SVP) offengelegt, dass eine Minderheit eine lebenslängliche Verwahrung für den geständigen Vierfachmörder Thomas N. gefordert hatte. Die Mehrheit sprach sich jedoch für eine ordentliche Verwahrung aus. Einig war sich das Gericht bei der lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Auf die Argumentation der unterlegenen Richter ging der Präsident in der mündlichen Urteilseröffnung nicht näher ein. Doch jetzt widmet das Gericht dieser ein eigenes Unterkapitel.

Der Vierfachmord von Rupperswil bringt die Justiz an ihre Grenzen. Normalerweise funktionieren Gerichte wie der Bundesrat. Gestritten wird hinter verschlossenen Türen. Danach wird nur die Argumentation der Mehrheit publiziert. Man nennt das Konsenskultur. Nur in seltenen Fällen werden Meinungsunterschiede öffentlich ausgetragen. Das Bezirksgericht Lenzburg wählt dieses Vorgehen nun im Fall Rupperswil.

Strafrechtsprofessorin Marianne Heer ist seit 34 Jahren an Gerichten tätig, seit zehn Jahren als Oberrichterin in Luzern. Auf Anfrage sagt sie: «Dass die Minderheitsmeinung in einem schriftlichen Urteil publiziert wird, habe ich in der Schweiz noch nie gesehen. Das entspricht nicht den Gepflogenheiten unserer Justiz.» Diese Praxis kenne sie nur von angloamerikanischen Gerichten. Dass das Lenzburger Bezirksgericht nun eine Ausnahme gemacht habe, deute darauf hin, dass die Richter unter einem extremen Druck der Öffentlichkeit gestanden seien. Sie kritisiert das Vorgehen: «Im Meinungsbildungsprozess sollen alle zu Wort kommen. Aber wenn man ein Urteil gefällt hat, ist es auch für den Beschuldigten nicht gut, wenn man weiterhin von verschiedenen Möglichkeiten ausgeht.»

Die Aargauer Gerichte widersprechen und verweisen auf das Gerichtsorganisationsgesetz, das sie «befugt, abweichende Meinungen von Richterinnen und Richtern in die Urteilserwägung aufzunehmen». Es entspreche grundsätzlich der Aargauer Praxis, Minderheitsmeinungen in die Urteilsbegründung zu integrieren. Eine Gerichtssprecherin erklärt: «Damit wird auch der zumindest teilweise in der juristischen Literatur vertretenen Forderung nach Transparenz und Fairness im gerichtlichen Verfahren nachgekommen.» Andere Kantone wie Zürich, Schaffhausen und Waadt veröffentlichen in manchen Urteilsbegründungen ebenfalls Minderheitsmeinungen.