Unterkulm Sicherheit zählt stärker als die Zeit: An den Waldtagen sind die Holzwettkämpfe ein Highlight Dieses Wochenende zeigen die Profis, wie man richtig mit der Motorsäge umgeht, und was der Wald zu bieten hat.

Entasten ist eine der Paradedisziplinen. Dominic Kobelt

Die Motorsäge heult energisch auf, frisst sich tiefer in den Baumstamm, begleitet von einem Sprühregen aus Holzspänen. Konzentriert führt der Mann sein Werkzeug durch das Holz und mit ruhiger Hand nach unten. Zwar geht es beim Holzerwettkampf auch um Geschwindigkeit, aber eben nicht nur. «Lieber ein paar Sekunden mehr, und dafür sauber und sicher arbeiten», erklärt Theo Kern, OK-Mitglied bei den Aargauer Waldtagen und Geschäftsführer von Wald Aargau.

In fünf verschiedenen Disziplinen müssen die rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kompetenzen unter Beweis stellen. So etwa beim Entasten: Hier geht es nicht nur darum, die an einem Baumstamm angebrachten Stäbe so kurz wie möglich abzusägen, ohne dabei den Stamm zu verletzten, sondern es wird auch darauf geachtet, dass das «Schwert» der Motorsäge bei der Vorwärtsbewegung immer auf der anderen Seite des Stammes ist, wie der Mensch. Würde jemand stolpern, ist die Gefahr sich zu verletzen so viel geringer.

Höchste Konzentration beim kombinierten Schnitt. Dominic Kobelt

Beim Präzisionsschnitt geht es dann darum, möglichst genau in einem rechten Winkel zu schneiden, beim Fallkerb müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Schnitt so am Baumstamm ansetzen, dass dieser in eine bestimmte Richtung fallen würde. Wie genau dieser Schnitt angebracht wurde, lässt sich mit einer Art grossem Geodreieck und einer Schnur exakt bestimmen.

Beim Kombischnitt muss der Schnitt von unten und von oben in einen Baumstamm möglichst exakt aufeinandertreffen. Zuerst aber müssen die Probanden die Kette ihrer Säge ab- und wieder aufziehen.

180 Klassen waren in Unterentfelden

Die Aargauer Waldtage unter dem Motto «Wald ganz nah erleben» bestehen aber aus mehr als dem Holzerwettkampf, auch wenn dies zweifellos eine der grossen Attraktionen ist. Während der ganzen Woche besuchten 180 Klassen, um die 3600 Schülerinnen und Schüler das Gelände in Unterentfelden. Im Wald gibt es 30 Erlebnisposten zu Themen rund um den Wald, etwa was es für Kräuter und Heilmittel zu entdecken gibt oder welche Rolle die Bienen im Ökosystem spielen.

«Die Kinder haben das sehr genossen. Wir hatten pro Tag 20 bis 30 Guides im Einsatz, die Klassen herumgeführt haben, und sehr erfahrene Leute an den Posten. Aber der Aufwand hat sich gelohnt», sagt Kern. Er habe durchwegs positives Feedback erhalten.

Dabei sei der Wissensstand bei den Schülerinnen und Schülern sehr unterschiedlich gewesen. «Manche sind regelmässig im Wald und fanden sich sofort zurecht, für andere war es eine neue Erfahrung», erklärt er. Die Begeisterung, das Leuchten in den Augen, das haber er aber bei den meisten Kindern gesehen.

Dabei hatten die Organisatoren viel Wetterglück: Geregnet hat es meistens in der Nacht, und nie gab es grosse Mengen Wasser in kurzer Zeit. «Dementsprechend haben wir auch keinen matschigen Boden», sagt Kern.

Und was bedeutet der Niederschlag nach der Dürre für den Wald? «Der Regen hatte primär den Effekt, dass der Staub gebunden wurde – aus Sicht des Waldes dürfte es ruhig noch etwas mehr regnen. Am liebsten ab nächster Woche», sagt Kern und lacht. Er hat das Wochenendprogramm im Kopf, das Samstag und Sonntag in Unterentfelden noch geboten wird.

Drei Viertelstunden, drei Künstler, drei Skulpturen

Nebst dem Holzerwettkampf, der am Samstag noch läuft, können Besucherinnen und Besucher Künstler dabei beobachten, wie sie Holzskulpturen gestalten. Ganz besonders gut aufpassen muss man dabei am Sonntag, dann ist Speed-Carving angesagt: Nur gerade eine Dreiviertelstunde benötigen die drei Künstler dann, um ihre Skulpturen fertig zu stellen.

Besonders dabei ist, dass sie nach einer Viertelstunde die Skulptur wechseln – so haben die drei Künstler schliesslich an allen drei Skulpturen mitgearbeitet. Diese werden für einen guten Zweck versteigert.

Lukas Senn beim Anfertigen einer Holzskulptur Dominic Kobelt

Auch das ganze Wochenende über kann man die Erlebnisposten besuchen und die Forstwart-Lernenden bei der Arbeit beobachten. Den Umgang mit den entsprechenden Werkzeugen zeigen sie beim Fertigen von Festbankgarnituren.

Natürlich darf auch der festliche Teil nicht fehlen: Am Samstagabend findet unter anderem die CD-Taufe mit Waldsongs mit der Martens-Band statt, später spielt dann azTon. Der Sonntagmorgen beginnt mit einem Festgottesdienst, am Nachmittag zeigen die Jäger, wie gut ihre Hunde ihnen gehorchen.