Promotoren wollen diese Güterbahn privat finanzieren

Die Kosten für die geplante 67 Kilometer lange erste Etappe fallen laut Patrik Aellig, Medienverantwortlicher von «Cargo Sous Terrain», mit 3 Milliarden Franken weniger hoch aus als die ursprünglich kommunizierten 3,55 Milliarden Franken. Die genaue Linienführung durch den Aargau sei noch offen, sagt Aellig.

Klar sei aber, dass man sich an den bestehenden Logistikzentren orientieren wolle. Im Aargau bestehen solche zum Beispiel in Suhr und Schafisheim. Zwischen Zürich und Härkingen-Niederbipp sind zehn sogenannte Hubs (Be- und Entladestellen) geplant, und zwar in den Räumen ZürichLimmattal, Aargau Ost, Aargau West, Gäu und Härkingen.