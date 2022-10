Unterentfelden Kanton nimmt neue Unterkunft mit 40 Studios für Ukraine-Geflüchtete in Betrieb Der Kantonale Sozialdienst schafft in der Gemeinde Unterentfelden weitere Unterkunftsplätze für Geflüchtete aus der Ukraine. Bei der neuen Unterkunft handelt es sich um das Hotel T8. Bis zu 150 Personen finden dort eine Bleibe.

In den beiden Mehrfamilienhäuser vom Hotel T8 in Unterentfelden gibt es Platz für maximal 150 Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Daniel Vizentini

Neben der bereits bestehenden Unterkunft auf dem Areal des ehemaligen Restaurant Rössli in Unterentfelden hat der Kantonale Sozialdienst (KSD) das Hotel T8 als Bleibe für Geflüchtete angemietet. Das gibt er am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

Diese Unterkunft biete mit ihren 40 Studios Platz für maximal 150 Personen, schreibt der Kanton. Per kommenden Montag, 10. Oktober werde die Unterkunft in Betrieb genommen. Die Belegung wird etappenweise stattfinden und ist abhängig von der Entwicklung der Zuweisungen von geflüchteten Personen durch den Bund.

Zudem wird es eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung geben. Diese wird gemäss Angaben des Kantons durch die ORS Service AG übernommen. Über eine Hotline könne die Unterkunft jederzeit kontaktiert werden. Der Kantonale Sozialdienst setzt für die Dauer des Betriebes eine Begleitgruppe ein, um allfällige Probleme zu lösen. Diese Begleitgruppe bestehe aus Vertretern der Gemeinde Unterentfelden, des KSD, der ORS Service AG sowie aus Anwohnerinnen und Anwohnern und Vertretern der örtlichen Schulen. (cri)