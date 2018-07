Für Klärung will die Gesundheitsdirektion nicht sorgen, und zwar in keinem der von Brügger angesprochenen Punkte.

Karin Müller sieht für den Kanton keinen Anlass, sich in die Situation zwischen Alpine Air Ambulance und Rega einzumischen.

Luftrettung ist kein Kostentreiber

Dem Aargau erwachse aus der Konkurrenzsituation keine Nachteile. Beide Rettungsdienste verfügen gemäss Müller über "ein Gönner- und Beitragssystem, das die Kosten bei einem Einsatz regelt".

Hinzu komme, dass der Anteil der Helikopter-Rettungskosten an den Gesamtkosten der Unfall- und Krankenversicherer derart klein ist, "dass kein direkter Einfluss auf die Kostenentwicklung nachzuweisen ist". Aus diesem Grunde will Müller kein bodengebundenes Notarztsystem. Das bedeutet: Nur bei der Luftrettung ist ein Notarzt an Board. Am Boden kommen Rettungssanitäter zum Einsatz

Das Problem der Seilwinde

Die AAA-Helikopter haben keine Seilwinde für eine Rettung in unwegsamem Gelände. Ein Einsatz wie am Montag an der Lägern wird deshalb der Konkurrenz überlassen. Daran will die Gesundheitsdirektion nichts ändern. Müller: "Sie nimmt keinen Einfluss auf Helikopterausrüstungen." Die Zulassung von Helikoptern sei eidgenössisch geregelt, den Kantonen komme keine Kompetenz zu. Hinzu komme, dass im Aargau jährlich nur "ganz wenige Windenrettungen" nötig würden.