Unsicherheit vor der Restaurant-Öffnung: «Wer jetzt falsch entscheidet, kann sich ruinieren»

Bis Ende Jahr dürften noch einmal deutlich mehr eingehen. Lustenberger sagt: «Entscheidend wird sein, wie gut das Geschäft von Mai bis Oktober läuft.» Und natürlich wird es ganz zentral sein, dass man den richtigen Zeitpunkt der Wiedereröffnung erwischt. Wer jetzt eröffnet, muss sich im Klaren sein, dass damit hohe Kosten verbunden sind. Für Sicherheitsmassnahmen wie Trennwände, Bodenmarkierungen, Desinfektionsmittel, Masken und so weiter. «Wer jetzt falsch entscheidet, kann sich ruinieren», sagt Lustenberger.

Am Montag dürfen die Restaurants, Bars und Beizen ihre Tore öffnen – aber tun sie das? «Die Mehrheit wird öffnen», davon geht Bruno Lustenberger, Präsident des Branchenverbandes Gastro Aargau, aus. Man sei «ein bisschen euphorisch», sagt er, dass man jetzt wieder starten dürfe. Aber die Krise hat zweifelsohne Spuren hinterlassen . Lustenberger geht davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Betriebe gar nicht mehr aufgehen werden. Sie sind wirtschaftliche Opfer des Coronavirus.

Rund 1000 Gastrobetriebe beantragten Kurzarbeit

Die zentralen Fragen: Hat es wieder Kunden? Oder arbeiten meine Stammgäste noch alle im Homeoffice? Und natürlich kommt es auf die Grösse an. Die Abstandsregeln reduzieren die Zahl der Gäste, die in einem Lokal Platz haben, um rund die Hälfte, eher mehr. Passen zu wenige Leute in ein Lokal, wird es schwierig, rentabel zu sein. Lustenberger geht davon aus, dass zirka 20 Prozent zuwarten werden, weil sich für sie eine Öffnung schlicht nicht rentiert.

