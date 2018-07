Diese Geschichte hier aber ist 44 Jahre alt. Am Morgen des Maienzugs 1974 sind die Erstklässler Anna Baumann und Andreas Koch erstmals gemeinsam am Festumzug gelaufen, am Nachmittag haben sie auf der Unteren Schanz Polonaise getanzt. Und obwohl es damals schon ein erstes Mal um Andreas geschehen war, sollte es noch einmal 22 Jahre dauern, bis er sein schönstes Mädchen wieder an die Hand nehmen durfte. Diesmal aber für immer.

Hühnerhaut und Biedermeierli

Anna war es, die Andreas für den Maienzugtanz ausgesucht hatte. Sie gehen beide ins Gönhard-Schulhaus, sitzen in der gleichen Klasse, in der gleichen Bank, er hat sie als einziges Mädchen an sein Geburtstagsfest eingeladen. Sie findet ihn lieb und lustig, er ist hin und weg.

Nach der zweiten Klasse trennen sich die Wege, sie besuchen Parallelklassen, später geht er an die Alte Kanti, sie an die Neue, dann zieht sie weg, er studiert Wirtschaft, sie wird Kinder-Physiotherapeutin. Vergessen aber tun sie einander nie. Wer Familienangehörige oder gemeinsame Bekannte trifft, fragt, wie es um den andern steht, wie es ihm geht, was er tut.