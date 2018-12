Wir baten unsere Leserinnen und Leser, uns Fotos ihrer privaten Weihnachtsbeleuchtung zu schicken. Sie haben fleissig abgestimmt und einen Sieger erkoren: Am schönsten beleuchtet demnach Hanspeter Grossen aus Koblenz sein Haus (die Rangliste in der Bildergalerie oben). Vier Wochen arbeitete er an dieser Installation. Wir finden: verdient gewonnen – und gratulieren herzlich!